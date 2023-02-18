Altın almak isteyenlere tarih verdi! Altının seyri diyerek duyurdu... Altın için tahmini, o rakamı...

Yeni haftaya yükseliş seyri ile başlayan altın, bu yükselişin ardından düşüşe geçti. Bazı uzman isimler, altının seyri ile ilgili birtakım açıklamaları geçtiğimiz haftalarda yapmış ve yatırımcıları uyarmıştı.

Yeni haftaya yükseliş ile başlayan altın, bu yükselişin ardından düşüş seyrine geçti. Birçok altın yatırımcısı ise, altında meydana gelen bu düşüşün ardından, altının ne kadar daha düşeceğini ve yatırımları konusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğine dair araştırmalar yapmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda da altın ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altının dalgalı seyri hakkında yeni açıklamalar da bulundu. Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın alımı için tarih verdi. Aynı zamanda Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, belirttiği tarihte işlem yapmayanların da pişman olacağını açıkladı.

Yeni yıla girildiğinde büyük bir yükseliş sergileyen altın, son günlerde düşüş yaşıyor. Altın yatırımcıları ise, yaşanan bu durum karşısında ne yapacağını araştırıyor. Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altına yatırım yapacakları uyardı. Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, Youtube kanalı üzerinden kritik açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamalarda uzman isim altın almak için en doğru zaman konusunda da takipçilerini uyardı.

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi; ‘’Altın 1837 dolar seviyesinde. Dün ABD enflasyonu geldi. Enflasyon beklentinin üzerinde geldi. Bu verilerin ardından piyasalara satış getirmesi bekleniyordu. Bir dalgalanma söz konusu oldu. Bunun devamında dün gece FED Başkanı konuştu. Tüm fiyatlamalar FED Başkanının açıklaması sonrası değişti. Buradan takip etmemiz lazım. Ons altın kritik bir noktada. Bir satış baskısı daha yaşarsa 1805 dolara kadar gerileyebilir. Alım yerleri buralar. Ama illa alacaksam buradan ve biraz daha düştüğünde alabilirim.’’

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yaptığı açıklamalarda altın ithalatının da yasaklandığını hatırlattı ve açıklamalarına şu şekilde devam etti; ‘’Dolar ipin ucunda artık. Her an yukarı doğru hareket edebilir. Mesela altın ithalatı yasaklandı. Dolar topun ağzında gibi. 19'lara yakınız artık.’’