Altın almak için bekleyenler dikkat: Bir anda hızla artabilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için o seviyeyi kaçırmayın!

Gram altın fiyatlarıyla ilgili güncel bilgileri sizinle paylaşabilirim. Son birkaç gün içerisinde gram altın fiyatları tarihin en yüksek seviyesine çıkarak 1250 TL'ye kadar yükseldi. Para piyasa uzmanı İslam Memiş de bu yeni fiyatı duyurdu.

Altın fiyatlarındaki yükseliş, Amerika'da yaşanan bankacılık krizi ve artan resesyon gibi faktörlerden etkilendi. Bu durumda, altın yatırımcıları için oldukça hareketli bir dönem yaşanıyor.

Ons altındaki yükseliş trendi, gram altın fiyatlarını da etkileyerek 1230 TL'yi aştı ve serbest piyasada 1250 TL'nin üzerine çıktı. Ancak sonrasında yaşanan belirsizliklerle birlikte gram altın fiyatı 1255 TL'ye kadar yükselerek rekor kırdı. Serbest piyasadaki fiyat ise 1282 TL'ye ulaştı. Kredi kuruluşları ve artan belirsizlikler nedeniyle dolar desteğini kaybeden gram altın, yatırımcıların ilgisini çekerek yükseliş trendini sürdürdü. Para piyasası uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarının önümüzdeki hafta gerçekleşebilecek düşüşleri değerlendirmesi gerektiğini ifade ederek tavsiyelerde bulundu. Altın yatırımı yapmak isteyenler için, piyasa koşullarını ve uzmanların görüşlerini yakından takip etmek oldukça önemlidir.

Para piyasası uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları son günlerde dikkat çekiyor. Karar'a göre; ABD ekonomisinde yaşanan fırtınaya rağmen faiz artırımına devam eden Fed'in, enflasyon hedeflemesi adına vatandaşların harcama cesaretini kırdığı yönündeki görüşüne katılıyor. Dolar kurunun şu anda 19.20 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, serbest piyasalarda ise 19.52-54 seviyesinde kaldığını ifade etti. Memiş'e göre, dolar yatırım aracı olarak görülmemeli ve bu yaz euro ve sterlinin daha iyi performans göstereceği tahmin ediliyor.

Altın fiyatları ise son iki haftadır güvenli liman rolünde. Memiş'e göre, altın fiyatlarındaki yükseliş Amerika'da yaşanan banka iflasları ile başladı ve sonrasında küresel belirsizlik gibi faktörlerle birlikte yukarı yönlü bir atak gerçekleştirdi. Altın yatırımı yapmayı düşünenler için, piyasa koşullarını ve uzmanların görüşlerini takip etmek önemli bir adım olacaktır.

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