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Ekonomi 'Altın alın' diye uyardı ama öyle bir tavsiye verdi ki! Artuğ Çetin o para birimini üstü kapalı 'alın' dedi
Ekonomi

'Altın alın' diye uyardı ama öyle bir tavsiye verdi ki! Artuğ Çetin o para birimini üstü kapalı 'alın' dedi

Piyasalar altın ve doların hareketlenmesine odaklanmışken ekonomist yazar Dr. Artuğ Çetin, dikkat çeken tahminler geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 18:00:00 -
'Altın alın' diye uyardı ama öyle bir tavsiye verdi ki! Artuğ Çetin o para birimini üstü kapalı 'alın' dedi

Yazar Dr. Artuğ Çetin, yatırımcılar için önemli bir para birimini işaret etti.

Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuk olan Artuğ Çetin, İsviçre Frangı ve Norveç Kronu’nu tavsiye etti.

Artuğ Çetin yaptığı açıklamada, "Ben uzun vadede altının ons fiyatını 5-6-7 bin dolar olarak görüyorum. Kısa vadede ise 2 bin dolarların üzerinde görüyorum. Enflasyondan korunmak için en temel yatırım altındır. Borsa, altın ve gayrimenkul sizin alım gücünüzü eksiye düşürmez. Eğer bugünkü para birimleri arasında hangisi altın gibidir soracak olursanız, İsviçre Frangı ve Norveç Kronu’nu söylemek isterim. Bu iki ülkenin de borçluluk oranı çok düşük, krizlerde de yerel para birimleri değer kazanır" dedi.

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