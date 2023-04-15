Altın alın diye bas bas bağıran Ramazan Kurtoğlu'ndan şok tahmin: O tarihte bu da olmaz dediğiniz şeyler olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, vatandaşların yatırımları konusunda dikkatli olması gerektiğini ifade ederek korkutan uyarılar yaptı.

Ramazan Kurtoğlu açıklamasında, "FED 1921'de kredi ve para arzını daraltarak 1929'da ise tam tersi kredi ve para arzını bollaştırarak tarihin “Büyük Buhran” adı verilen en büyük krizini tezgahlamıştı. Sonuç 2.D.Harbi. Günümüzde aynı oyun bu kez bollaştır-daralt biçiminde ABD'de sahneleniyor: Kaos ve mülksüzleştirme" dedi.

Önümüzdeki 7 yılın çok kritik olduğunu söyleyen Kurtoğlu, "2023-30”Yaratıcı yıkım” adını verdikleri ekonomik-sosyal-siyasi şokları yaşayacağımız ,”buda olmaz denilenlerin olacağı ”bir dönem. Korkmayınız ama yeni el becerileri-meslekler öğreniniz. Harcamalarınızı en aza indiriniz. İkamet dışında yatırım için ev almayınız. Servet vergisi yolda" ifadelerini kullandı.