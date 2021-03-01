Altın alacaklara yeni uyarı! Rakam verdiler
Altın fiyatları Şubat ayında beklentilerin altında kalırken yukarı yöndeki hareket için 440 TL işaret ediliyor.
Altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlardan yeni açıklamalar geliyor.
Dinamik Menkul'un yaptığı güncel altın yorumunda gram altında 440,33 TL seviyesinin direnç olabileceği açıklandı. İşte Dinamik Menkul'un açıklaması:
"Kurların sert yükselişinden etkilenen Gram Altın, 416,91 direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Ancak, bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyesi 395,16 olacaktır. Aksi bir durumda, 416,91 seviyesini aşması halinde ise 440,33 direnç seviyesi gündemimize gelecektir"