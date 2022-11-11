Altın alacaklar ve satacaklar aman dikkat! 3 dev banka altın tahminini dünyaya ilan etti

Ons altın geçtiğimiz haftaya kadar son elli yılın en uzun yedi aylık kayıp dizisini yaşadıktan sonra kasım ayına çok iyi bir başlangıç yaptı. ABD'de enflasyon ekim ayında soğuma sinyalleri verince altın silkelenerek atağa geçti.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD dolarındaki zayıflık ve ABD Hazine kağıdı getirilerinde düşüşün etkisiyle bu hafta 1.740 dolara dayandı.

Düşük enfl asyon altın yatırımcısını coşturdu ABD’de manşet yıllık enfl asyon yüzde 7.7 ile yüzde 7.9'luk beklentinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon göstergeleri de eylül ayına göre geriledi. Verilerin açıklanmasının ardından Fed'in aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana geriledi. Altında uzun vadeli yükseliş beklentileri de güçlendi. Fed’in faiz artışı döngüsünün yavaşlamasıyla 2023 yılında sarı metalin bu yönde güçlü adımlar atacağı yolundaki kanı güçleniyor.

Çift haneli büyüme beklentisi

UBS'e göre çift haneli büyüme geliyor: İsviçre Bankası’na göre 1.700 doların üzerindeki işlemler daha büyük bir hareketin başlangıcı olabilir. Bankanın değerli metaller uzmanı Joni Teves, 2023 altın fiyat görünümünü açıkladı ve kıymetli metalin gelecek yılın sonuna kadar ons başına 1.900 dolara yükselmesini beklediklerini söyledi. Teves'in gelecek yıl altın fiyatlarında çift haneli artış beklediklerini ifade ediyor.

Bunda en büyük faktör ABD para politikasındaki değişiklik öngörüsü. UBS, Fed'in 2023'te agresif sıkılaştırma döngüsünü bitirmesini beklemekle kalmıyor, aynı zamanda merkez bankasının yıl sonuna kadar faiz oranlarını 175 baz puan düşürmesini de bekliyor. Teves, tarihsel olarak, faiz oranlarındaki her yüzde 1'lik indirim için altın fiyatlarının yüzde 19 arttığını kaydediyor. Teves raporda, "Altının fayda sağlaması gerektiğini ve bu nedenle uzun bir altın pozisyonu tutmanın, sıkılaştırma döngüsü sona erdikçe çekici bir ödül sunacağını düşünüyoruz” diyor.

Goldman Sachs'a göre 2250 dolara kadar yolu var: ABD'de derin bir resesyon durumunda altın fiyatında ciddi yükseliş yaşanabileceği belirtiliyor. Goldman Sachs, ABD ekonomisinde büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatına ilişkin rakam vererek ons başına 2.250 dolar seviyesine doğru bir ralli yaşanabileceğini bildirdi.

Kilit seviyeye odaklanıldı

Saxo Bank 1735 dolara dikkat çekti: Yapılan analizde altında desteğin 1.615 dolarda sağlam bir şekilde kurulmasıyla ve bu hafta 1.675-1.680 desteğinin üzerine kırılmanın ardından piyasanın kilit bir seviye olan 1.735 dolar seviyesine odaklandığını belirtiyor. Banka bunun üzerinde bir kırılmanın, piyasada yeni bir canlanmaya işaret edeceğini ve tırmanışın sürebileceğini belirtiyor.

Credit Suisse düşüş bekliyor

Bir diğer fi nans kuruluşu Credit Suisse’in temel görünümü düşüş eğilimini koruyor. Banka, “Altın toparlandı ancak sarı metalin yeniden baskı altına girmesini bekliyoruz. Destek, son zamanlardaki en düşük seviye 1.614 dolarda görülüyor. Bunun altında sırasıyla 1.560 dolar ve 1.451 dolar bulunuyor. Ancak 1.680 doların üzerinde ikna edici bir haftalık kapanış baskıyı hafi fl etebilir” şeklinde bir not yayınladı.