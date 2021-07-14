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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı: Bu bir işaret olabilir
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı: Bu bir işaret olabilir

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken piyasalar uzmanı Rajan Dhall'dan çarpıcı bir tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 10:55:00 -
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı: Bu bir işaret olabilir

Altın fiyatları, Asya seansı sırasında sarı metalin fiyatı 1.800 dolar/ONS’un altına düştüğü için haftaya kötü başladı. Erken AB ticareti sırasında, fiyat tekrar yükseldi, ancak hafta boyunca izlenecek seviyeleri görmek ilginç olacak. Popüler altın analisti Rajan Dhall’a göre, 1.819-1.790 dolar/ONS arasında kısa vadeli bir konsolidasyon var gibi görünüyor. Rajan Dhall, sarı metal fiyatlarının bu hafta içinde göreceği seviyeleri de paylaşıyor.

Popüler altın analisti Rajan Dhall, altın fiyatlarını yorumluyor ve önemli seviyeleri belirliyor. Rajan Dhall’a göre, düşüş ve yükseliş durumunda görülebilecek seviyeleri birlikte inceleyelim:

Fiyat, aralığın dışına çıkarak aşağı yönde kırılırsa, bir sonraki belirgin alt seviye, kontrol hacmi noktasında 1.777,3 dolar/ONS civarında duruyor. Bunun ötesinde, bir sonraki düşük dalga kırmızı çizgide 1.751 dolar/ONS seviyesinde tutuluyor. Üst tarafta, yeşil yatay çizgi dalgası 1.819 dolar/ONS seviyesinde kırılırsa, bu bir yükseliş işareti olabilir. Bunun üzerindeki bir sonraki seviye, 1.859,2 dolar/ONS’luk bir önceki dağıtım düşük seviyesidir. Avrupa seansının başlarındaki hacim oldukça kuruydu ve daha düşük hareketlerin çok fazla piyasa katılımıyla desteklenmediğini görebilirsiniz. Bir sonraki dağıtım, 1.835 dolar/ONS seviyesinde yüksek hacimli bir düğüme sahip. Bu nedenle fiyat yükselirse, bu izlenmesi gereken başka bir seviye olabilir.

Kriptokoin

 

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