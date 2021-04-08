  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Uzman isim saat verdi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim saat verdi

Altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken uzmanlardan kritik uyarılar geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 16:27:00 - 2021-04-08 16:41:47

Altın fiyatlarında şu sıralarda pek hareket gözükmese de yatırımcılar, nasıl bir yol izleneceğine dair uzmanlardan gelen yorumları merakla takip ediyor.

Oktay Teknik Analiz'in Youtube kanalında, altın fiyatlarına ilişkin gidişatı Rusya ve Ukrayna gerginliğinin belirleyebileceği yorumu yapıldı.

'Hafta içi saat...'

Yapılan değerlendirmede, "NATO ile Rusya’nın karşı karşıya gelmesi bile büyük tehlikedir. Bu yüzden tehlikeli zamanların içerisindeyiz. Ons’un üzerinde bir savaşın etkisi var. Benim stratejim, gram altında 460’ın üzerinde kalıcılık sağlarsa yüzde 15’e yakın bir getiri potansiyeli var. Bunların şartları ve koşulları var. 460’ın üzerinde kalıcılık sağlıyorsa gram altında bir yükseliş olacaktır. Dolar/TL ise sakin duruyor. Rusya-Ukrayna geriliminden kaynaklı 460’larda bir kapanış görürseniz, bilin ki yukarıya doğru bir yükseliş yaşanacaktır. Önümüzdeki süreç bu şekilde devam edecek. Piyasaların yönünğü bu süreçte her gün öğlen saat 1-2 gibi göreceğiz. Kremlin’den bu saatlerde açıklamalar geliyor. Yani gidişatı bu açıklamalar belirleyecek. Kritik eşik dediğimiz gibi 460 ve üzeridir. Altın 446’ın altına da inebilir. Belki sarkarsa 436’ya kadar bile gerileyebilir. Bu rakamlar alım rakamlarıdır. Yani 460’ı görürse yeni atak geliyor demektir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

saffet

Nato ile Rusya diyerek ekonomiyi bozmaya ugraşma yın Ukrayna Nato ülkesi degil altının da 850 den 625 düştüğü unutup garibi parasından etmeyin diye düşünüyorum
  • Yanıtla

karlıdağlar

esas saati ben veriyorum: yarın sabah saat 06.30'da İstanbul'da gökyüzünden çil çil altın yağacak!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye'ye geleceklerdi! ABD üslerini vurdular
Dünya

Türkiye'ye geleceklerdi! ABD üslerini vurdular

İlerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi beklenen Taliban güçlerinin Kabil hükümeti ile ABD ile arasında anlaşmazlığı devam ediyor. Taliban gü..
Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı
Spor

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında sosyal medya şike söylentileriyle çalkalandı. Güntekin Onay'dan canlı yayında Marafona ile ilgi..
Selçuk Bayraktar'dan flaş teklif: Güç birliği yapmalıyız!
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan flaş teklif: Güç birliği yapmalıyız!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'a “Güç birliği yapmalıyız” teklifinde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay