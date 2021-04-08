Altın alacaklar dikkat! Uzman isim saat verdi

Altın fiyatlarında şu sıralarda pek hareket gözükmese de yatırımcılar, nasıl bir yol izleneceğine dair uzmanlardan gelen yorumları merakla takip ediyor.

Oktay Teknik Analiz'in Youtube kanalında, altın fiyatlarına ilişkin gidişatı Rusya ve Ukrayna gerginliğinin belirleyebileceği yorumu yapıldı.

'Hafta içi saat...'

Yapılan değerlendirmede, "NATO ile Rusya’nın karşı karşıya gelmesi bile büyük tehlikedir. Bu yüzden tehlikeli zamanların içerisindeyiz. Ons’un üzerinde bir savaşın etkisi var. Benim stratejim, gram altında 460’ın üzerinde kalıcılık sağlarsa yüzde 15’e yakın bir getiri potansiyeli var. Bunların şartları ve koşulları var. 460’ın üzerinde kalıcılık sağlıyorsa gram altında bir yükseliş olacaktır. Dolar/TL ise sakin duruyor. Rusya-Ukrayna geriliminden kaynaklı 460’larda bir kapanış görürseniz, bilin ki yukarıya doğru bir yükseliş yaşanacaktır. Önümüzdeki süreç bu şekilde devam edecek. Piyasaların yönünğü bu süreçte her gün öğlen saat 1-2 gibi göreceğiz. Kremlin’den bu saatlerde açıklamalar geliyor. Yani gidişatı bu açıklamalar belirleyecek. Kritik eşik dediğimiz gibi 460 ve üzeridir. Altın 446’ın altına da inebilir. Belki sarkarsa 436’ya kadar bile gerileyebilir. Bu rakamlar alım rakamlarıdır. Yani 460’ı görürse yeni atak geliyor demektir" dedi.