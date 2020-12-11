Altın alacaklar dikkat! 'Pozisyon almak gerek' dedi ve uyarıyı yaptı

Dalgalı seyri ile yatırımcısının kafasını bulandıran altın ve dolar için uzmanından önemli açıklamalar geldi.

İntegral Forex TV’de İntegral Yatırım’ın Danışmanı Dr. Artunç Kocabalkan’ın konuğu, Fon Yöneticisi Işık Ökte, Kasım Ayı Enflasyon rakamının beklenin üzerinde geldiğine dikkat çekti. Herkesin merak ettiği dolar ve altın’ı da hakkında konuşan Işık Ökte, Altın ve dolar alanlar için önemli uyarılarda bulundu. Işık Ökte, dolarizasyonu kıramazsak yapılacak reformların başarılı olamayacağının altını çizdi.

Ökte, "Benim çok önemli gördüğü 2,1 dolar seviyesi var ya. Benim çok uzun zamandır lira bazında 1450. Dolarda ise 7 buçuğa gelirse... Önemli bir dolar bazlı yukarı hareket olacağını söylüyorum." dedi. “İnsanlar hiç olmaması gereken bir yerde Dolar/TL’ye yükleniyor” diyen Işık Ökte, ‘Dolar çıkar mı? Dolar düşer mi?’ sorusuna yanıt verdi. Dolar ile ithal ettiğimize, Euro ile sattığımıza değinen Ökte, Türk Lirası için iyi olanı açıkladı.

Altın fiyatına da değinen Işık Ökte, yatırımcıların “Altın düşer mi? Altın’ı kaçtan almalı? Altın çıkar mı? Yüksekten Altın aldım ne yapmalıyım?” sorularına cevap verdi.

'Enflasyon rakamlarının tutarsız'

Işık Ökte, enflasyon rakamlarının tutarsızlığı ve güvenliliğinin olmamasının dolar kurunda yükselişinde etkili olduğunu öne sürdü.

Enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Açıklanan enflasyon verisiyle, Merkez Bankamızın 475 baz puan faiz artırımıyla yüzde 15'e çektikten sonra, Merkez Bankasının yeni yönetimi Naci Ağbal ile beraber bazı gerçeklerin herkesten daha iyi farkında. Hatırlanırsa, Merkez Bankamızın çok doğru bir şekilde ülkedeki en büyük problemin dolerisyonist olduğuna dikkat çekerken, ilk kefa Merkez Bankası'nın metine girdi. İki şeyde, enflasyon beklentileri kıramazsak faiz arttırımlarına devam edercek diyordu ve faiz artırımına devam edecek. Faiz artırımlarının, verilerden sonra devam etmemesi için tek bir çare olabilir o da küresel ortam..." ifadesini kullandı.

Türk Lirası neden düşüyor? TL neden değer kaybediyor

Işık Ökte, "Türk lirası neden düşüyor?" sorusuna yanıt olarak ise, "Bizim bireysel yatırımcımız, servetini korumaya çalışıyor. Altın ya da dolarla servetini korumaya çalışıyor. Yabancı dolar satarken TL uzun pozisyon almaya başladı ise onun karşısında bireysel yatırımcı duruyor. Onun için 7.71 dolar aldı mı, 7,71 neden önemli? TCMB kararıyla faiz artırımı kararı işlem gören seviyeydi. Hala o seviyeyi göremedik. Çok önemli bu... İşte o seviyeyi göremedik. İnsanlar diyorlar ki; Merkez Bankası herşeyi doğru yaptı. Ama o 7,71 seviyesini göremedi. Psikolojik olarak bu gerçekten mahvediyor insanları. İkinci olarak TL için, yabancı akımlar başladı. Dolar endeksi nerede? Dolar endeksi 91'lere düştü. Türkiye için iyi olan şey ne? Biz dolarla ithat eden euro ile satan milletiz." diye konuştu.

Dolar kuru 7,30'a gelirse...

Ökten, konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Makro bazda Türkiye için euro, dolar paratezini, çarpazının yukarı gitmesi çok pozitif birşey... Bu şuan piyasalarımızda fiyatlanıyor mu? Evet, risk primimiz düşüyor 400'ün altında. Borsa İstanbulumuzda lira bazında tarihi zirvelerde. Hala 1,7 dolara ancak gelebildik. Benim çok önemli gördüğü 2,1 dolar seviyesi var ya. Benim çok uzun zamandır lira bazında 1450. Dolarda ise 7 buçuğa gelirse... Önemli bir dolar bazlı yukarı hareket olacağını söylüyorum. 1325 seviyesinde Borsa İstanbulumuz. Gayet iyi, lira bazlı yükselişte. Fakat çok gidecek yerimiz var. Faiz artırımı gelir, sayın cumhurbaşkanımızın istediği hukuk reformu ve adalet konusunda bazı öne çıkan önemli gelişmeler yapılırsa iyi yere geliriz."

Dolarizasyonu kıramazsak dolar yükselir

"Dolarizasyonu kıramazsak Türkiye'de herhangi bir yapacağımız reform ister hukuk reformu yapalım ister vergi reformu yapalım ister işe yaramayacaktır." diyen Ökten, "Sürdürülebilir bir ekonomiye geçmek için kalıcı mücadele için kararlar alırsak bunun gereğini yaparsak dolarizasyonu geriye çekecektir. " şeklinde konuştu.

Altın için önemli uyarı

"Yaklaşan iki tanede de önemli tarih var. Bunlardan bir tanesi AB zirvesi diğeri de Biden'in göreve gelmesi. Şimdi NATO konusu AB kosu önemli gelişmeler bunlar. Bunlar piyasa üzerinde etkisi olur mu? Altın konusunda ne diyorsun?" sorusuna ise Işık Ökten, "Mart ayında Ons altın 1451 dolarda yukarı trendine başladı, orta vadeli yukarı trendde nereyi gördük, 2075. %50 Fibo dönüşü (1451 + 2075)/2 neresi 1763. 3 gün evvel nereden döndü ons altın? 1764. İnanılmaz çalıştı Fibo. Fibonacci'nin kim olduğunu öğrenmek isteyenler Google baksınlar. Bu güzel İtalyan insanının matematik bilimine katkısını öğrensin. Bir de doğru düzgün para trade etmek isitiyorsanız, hem teknik analiz hem temel analiz öğrenmeniz lazım. Altın bence 1763 kısa vadeli diptir. Buralara yakın ons altın da pozisyon almak gerekir." dedi.

Dolar ve altın alacaklar dikkat!

Işık Ökten, altın alacakları uyararak, "Türk insanının her fiyattan dolar ve altın alınır diye bir düşüncesi var. Bu düşünceyi Artunç Balkan hoca defalarca yayınlarını dile getirmiştir. Herşeyin bir alınacak fiyatı vardır satılacak fiyatı vardır. Çünkü bu sermeye piyasasıdır. Sen gidip 317 liradan yukarı trendine Mart ayında balayan altını 350'den almadın 400'den almadın, 427'yi kırdı almadın, 450'den almadın, 500'den almayıp 540 tarihi zirvesinden alırsan ve gram altın 420 ye düşerken uykuların kaçmaya başlarsa yapacağın iki şey vardır. Ya çok varlıklı insansındır yaparsın. Zarar kes yerine paçal yapmayı tavsiye etmiyorum ama paçal yaparsan çok yanlış bir harekettir. Veya çok varlıklı birisi değilsindir, %10'da zarar kes yaparsın. Bunun üçüncü bir çaresi yok. "Ben altın bekliyorum, Altın seneye nasıl altın tepeyi kırar" diyorsanız altın tepeyi kırmayabilir. Belki de Hazine Bakanı Sayın Elvan ve Sayın Naci Ağbal'ın doğru hareketleriyle dolar 7,51'i kırarsa, 427 TL'nin altına inecek senin 500 üzerinden alacağın altın..." diye konuştu.

Kaynak: Milli Gazete