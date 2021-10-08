Altın alacaklar dikkat! Kritik kararın ardından altında sert yükseliş

ABD'de tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Sürpriz verinin ardından altın fiyatları sert yükseldi.

Altının ons fiyatı, altıncı işlem gününde yatay seyir diyebileceğimiz dar bantta hareket ederken; altın yatırımcısının gözü bugün açıklanan ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisindeydi.

Altın fiyatları yükselişe geçti

Beklentilerin çok altında gelen veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tapering'in (varlık alımı azaltımı) zamanlamasını ertelemesi beklentisinin kuvvetlenmesiyle altın fiyatları yükselişe geçti.

Piyasa uzmanları, ABD istihdam verisinin beklentilerin üstünde gelmesiyle Ons Altın fiyatlarında 1700 dolara kadar geri çekilmenin olabileceğini, tersi durumda yani verinin beklentilerin altında kalmasıyla da altının ons fiyatında 1830 dolar seviyesinin test edilebileceğini belirtmişti.

Altının ons fiyatı, beklentilerin çok altında gelen ABD istihdam verisi sonrası en yüksek 1781 dolar seviyesini görürken; saat 17.18 itibarıyla ise yüzde 0.50 oranında yükselişle 1764 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Gram altın yükseliyor

Haftanın son işlem gününde gram altın, dolar kurundaki güçlenme ve ons altındaki toparlanmanın etkisiyle yükseliyor.

Güne 501 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 504 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 500 lira, en yüksek ise 509 lira seviyeleri görüldü.