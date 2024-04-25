Altın alacaklar dikkat: Kritik karar bugün açıklanıyor!

Ramazan Bayramı'nda da yükselişini sürdüren altın İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası ons altının da yükselmesiyle birlikte gram altın ve çeyrek fiyatları yükselişe geçti. Ancak haftaya altın düşüşle başladı. Bugün faiz kararı açıklanıyor. Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 25 Nisan 2024 Perşembe günü altın fiyatları.

İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmayan ve rekor üzerine rekor kıran altın haftaya düşüşle başladı. Pazartesi gününü düşüşle kapatan altın, salı gününe de aşağı yönlü başladı.

Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın çarşamba günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın düşüşe geçti. Peki altın yatırımcıları için bu yeni bir fırsat mı? Gözler Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararına çevrildi.

Gram altın dün piyasalarda 2.423,18 TL'den, çeyrek altın 4.120 TL'den, yarım altın ise 8.365 TL'den kapanış yaptı.

Peki 25 Nisan 2024 Perşembe günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

25 NİSAN 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.4250 TL / 32.6020 TL

Euro alış satış: 34.6410 TL / 34.8920 TL

Sterlin alış satış: 40.1390 TL / 40.5970 TL

25 NİSAN 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,5501TL / 32,5719 TL

Euro alış satış: 34,9406 TL / 35,0435 TL

Sterlin alış satış: 40,5903 TL / 40,6305 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.425,41 TL / 2.425,83 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.317,27 Dolar / 2.317,61 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 4.056 TL / 4.125 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 8.137 TL / 8.374 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 16.174 TL / 16.422 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 39.945,46 TL / 40.860,45 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 16.477,50 TL / 16.893,98 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 25 NİSAN 2024

Gram altın alış satış : 2478.09 TL / 2534.00 TL

Çeyrek altın alış satış: 4059 TL / 4127 TL

Yarım altın alış satış: 8143 TL / 8380 TL