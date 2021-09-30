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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş şok etti: Büyük oyunlar oynanıyor, tuzak var
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş şok etti: Büyük oyunlar oynanıyor, tuzak var

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son duruma ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 15:33:00 -
Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş şok etti: Büyük oyunlar oynanıyor, tuzak var

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş gibi yatırım araçlarının bilerek düşürüldüğünü söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan İslam Memiş, "Altın ve gümüş gibi değerli metaller manipülasyon yapılarak düşürüldüğünü dünyada herkes gördü. Enflasyon patlayacak, altın değer kaybedecek! Mantık dışı. Bugün altın ve gümüşü ucuz toplayanlar, yarın büyük bir kaosun fitilini ateşler. Manipülasyonu yapan kaosu da çıkarır" dedi.

İslam Memiş büyük bir tuzak kurulduğunu ifade ederek, "Enflasyon patlak vermiş. Diğer emtialar rekor kırıyor. Enerji konusunda kaos var. Para basmaya devam ediyorlar. Teşvik üzerine teşvik geliyor. Belirsizlik hat safhada. Değerli metaller değer kaybedecek! Bu kesinlikle büyük tuzaktır" dedi.

Uzman isim açıklmalarının devamında şunları söyledi:

Asla gördüklerinize inanmayın. Dünya ekonomisi çıkmazda. Enflasyonlar geçici değil. Dünyada fakirlik toplumsal olayların başlamasına neden olacak. Nakit istemiyorlar, sanal istiyorlar. Fiziki istemiyorlar, kumar oynayın istiyorlar. Onlar oynatıyor, her zaman da onlar kazanıyor. Bu tuzağın arkasında büyük bir kaos var. Bilerek ve isteyerek planlanan bir düzen var. Güç, tek elde birleşiyor. Sanırım onlar anlaşırken, insanlar fakirliğe mahlum edildi. Bu planın ardında kesinlikle berbat bir süreç var. Varlıklarınıza sahip çıkın. İnanmayın.

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