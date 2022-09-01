Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş duyurdu: İddiamın arkasındayım, bu artık zor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, eylül ayına ilişkin bin liranın altında sarkan gram altın tahminlerini açıkladı.

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, gümüş ve altın fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

"İddiamın arkasındayım"

"Altın onsu 1721 dolar seviyesinde. Destek seviyelerini aşağı yönlü kırdı, karışık görünüm devam ediyor. Benim nazarımda dip seviyeler, alım için geç kalınmamalı. Elinde dolar bulunan altın ons, gümüş onstaki sert düşüşleri orta ve uzun vade için fırsat olarak kullanmalı. Gram altın TL bankalarda 1010-1016 lira aralığında. Gram altında tekrar satışlar var. 1012 lira seviyesi güçlü destek seviyesiydi. Benim iddiam 1 Eylül itibarıyla 1000 altında gram altın almanız çok zordu. Ekranlarda 985 lira görmeniz lazım ki, bankalardan aldığınız altın da 1000 ya da altından alınsın. 985 ekranda görünmeden ne banka ne kuyumcudan 1000 altında gram altın almak imkansız olacaktır. Gram altın TL dolardan güç alıyor. İddiamın arkasındayım. 1000 altında gram altın almak biraz zor gibi duruyor.

"Gümüşte artık dip seviyeler görülüyor"

Gümüşte artık dip seviyeler görülüyor. Gümüş almak isteyen de gram ve ons bazındaki sert düşüşleri fırsata çevirmek için son şans. Gümüşün gramı piyasada 11 lira seviyesinde. TL bazında gümüş almak isteyen de ciddi anlamda fırsat yakalamış oldu."