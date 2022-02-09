Altın alacaklar dikkat! Hiç hesapta olmayan tahmin geldi

Tüm dünyada yüksek seyreden enflasyonlar ve üstüne gelen enerji krizine merkez bankalarından gelen gelen şahin tonlar eklenince piyasalarda stres arttı. Yatırımlar bu hafta özellikle merkez bankaları ve ABD'den gelecek enflasyon verisine odaklanmış durumda.

Yatırım uzmanı Yusuf Kavak, Merkez Bankalarının sıkılaştırma politikasını değerlendirdi. Kavak’a göre, “Son zamanlarda, Fed’in yanı sıra ECB’nin de (ki BoE başladı) parasal sıkılaştırmaya yeşil ışık yakması ve jeopolitik meseleler kaynaklı olarak oldukça artan riskler; küresel çapta risk alma iştahını baltalamakta. Bu kapsamda, -önceki iki haftada görülen kısmi toparlanmalara karşın- borsalar üzerinde devam eden baskı; yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönelmeye teşvik ediyor ve Ons altın da bu güvenli liman talebinden kısmen destek bulmakta.

Şu an için 1820 seviyesine yakın fiyatlanan emtiada, yukarı yönlü hareketlerde 1832 seviyesi üzerine yerleşme durumunda; teknik olarak ilk etapta 1849 seviyesi izlemeye alınabilir. Orta vadeli hareketin ivme kazanması için ise; 1869-1877 direnç bariyerinin aşılması gerekmekte. Diğer yandan, mevcut fiyatlardan görülebilecek geri çekilmelerde, 1810 seviyesinin altına kalıcılıkla inilmesi durumunda ise; 1795-1782 destek bölgesi yeniden takip edilebilir.”

Kritik veri enflasyon rakamları

ABD enflasyon verisi kritik Kavak, “Haftanın kalanında; majör merkez bankalarının sıkılaştırma senaryolarına ışık tutacak veri ve haber akışları, fiyatlamalar açısından hayli kritik olacak. Bu bağlamda, 2022 yılında sıkılaştırma beklentisi olan başta Fed olmak üzere majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamaları ve yine ABD’nin TÜFE rakamları gibi sıkılaştırmaya yön verebilecek verilerin sonuçlarını takip etmekte fayda görüyoruz. Yine, Rusya-Ukrayna gerginliği gibi jeopolitik risklerin durumu da önemli olacak. Güvenli liman fiyatlamalarının devamlılığı için; risk iştahında oluşan zayıf seyrin de devam etmesi gerekmekte. Aksi takdirde, yani; risk alma iştahının hızla toparlanması durumunda, ons altın hızla satış baskısı içerisine girebilir.

Kişisel Görüş: ABD tahvil faizlerinin son iki yılın en yüksek seviyelerine yönelmesine karşın, ons altının baskı altında kalmamasının nedeni; yatırımcıların artan riskler karşısında, para kazanabilecekleri güvenli liman arayışından kaynaklanmakta. Kısa vadede bu durum devam edebilir.

Altın fiyatları düşebilir

Ancak; Fed, ECB ve BoE gibi majör merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentilerinin devamıyla tahvil faizlerindeki yükselişin de devam etmesi durumunda; ons altın üzerinde yeniden satış baskısı ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda, 1877 bölgesi sağlam temeller ışığında aşılmadığı sürece; ons altında oluşan yukarı yönlü atakların satış baskısı ile karşılaşabileceğini ve merkez bankalarının sıkılaştırmalarının yaklaşması ile de fiyatlarda hızlı bir çöküş olabileceğini düşünmekteyim.” İfadelerini kullandı.