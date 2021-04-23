  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Hepinizin başına gelebilir
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Hepinizin başına gelebilir

İstanbul Beşiktaş’ta sahte altın satan yabancı uyruklu şahısların ağına düşen kişinin 130 bin dolar dolandırılması altın yatırımcılarını bir kez daha tedirgin etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 15:32:00 -

İstanbul’da bir kez daha şaşkınlığa neden olan bir olay yaşandı. Beşiktaş’ta yabancı uyruklu 9 kişi, ağına düşürdükleri şahsı, Afrika ülkelerinden altın getirdiklerini, piyasa değerinin altında, döviz karşılığında satacaklarını öne sürerek sahte altınla 130 bin dolar dolandırdı. Şüpheliler, polis operasyonuyla enselenirken, olayı duyan altın yatırımcıları bir kez daha tedirgin oldu.

‘Ucuz altın derken’ paranızdan olmayın

Ucuz altın vaadiyle, yurt dışından altın getireceklerini söyleyen kişilerin ağına takılanlar, bugüne kadar birçok kez dolandırıldı. Bu durum altına yatırım yapmak isteyen kimi vatandaşları da tedirgin ediyor. Piyasada sahte altınların yükselmesi yatırımcılar için büyük risk oluştururken, vatandaşların ucuz altın gibi vaatlerde bulunan hiç kimseye itibar etmemesi gerekiyor. Özellikle altın konusunda dolandırılmak ve parasını kaptırmak istemeyen vatandaşların güvenilir yerlerde altın alışverişi yapması ve alım yaparken dikkatli olması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezil gayr-i meşru ilişki mahkemelik oldu: Her türlü pisliğin olduğu bir dava!
Gündem

Rezil gayr-i meşru ilişki mahkemelik oldu: Her türlü pisliğin olduğu bir dava!

Gayr-i meşru ilişki yaşayıp, bu ilişkiden bir çocuk sahibi olan Nazlı Hamarat ve Gaffar Aydın mahkemelik oldu. Toplumda yeri olmayan bu çirk..
ABD terörist YPG/PKK’ya ağlıyor
Dünya

ABD terörist YPG/PKK’ya ağlıyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda Esed rejimi güçleri ile terörit PKK/YPG’nin isim değiştirmiş hali SDG arasındaki çatışmaların artacağını belirten ..
Ülke yetkililerine seslendi: Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler
Dünya

Ülke yetkililerine seslendi: Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler

ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fein, "Ermeniler arşivi açarsa, Türklerden özür dilemek zorunda kalırlar" dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay