Altın alacaklar dikkat! Hepinizin başına gelebilir

İstanbul’da bir kez daha şaşkınlığa neden olan bir olay yaşandı. Beşiktaş’ta yabancı uyruklu 9 kişi, ağına düşürdükleri şahsı, Afrika ülkelerinden altın getirdiklerini, piyasa değerinin altında, döviz karşılığında satacaklarını öne sürerek sahte altınla 130 bin dolar dolandırdı. Şüpheliler, polis operasyonuyla enselenirken, olayı duyan altın yatırımcıları bir kez daha tedirgin oldu.

‘Ucuz altın derken’ paranızdan olmayın

Ucuz altın vaadiyle, yurt dışından altın getireceklerini söyleyen kişilerin ağına takılanlar, bugüne kadar birçok kez dolandırıldı. Bu durum altına yatırım yapmak isteyen kimi vatandaşları da tedirgin ediyor. Piyasada sahte altınların yükselmesi yatırımcılar için büyük risk oluştururken, vatandaşların ucuz altın gibi vaatlerde bulunan hiç kimseye itibar etmemesi gerekiyor. Özellikle altın konusunda dolandırılmak ve parasını kaptırmak istemeyen vatandaşların güvenilir yerlerde altın alışverişi yapması ve alım yaparken dikkatli olması gerekiyor.