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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda flaş hareketlilik
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda flaş hareketlilik

KOVİD-19 salgınından bu yana en iyi yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde de sorgulanıyor. Geçtiğimiz aylarda düşüş yaşayan ve bu düşüş eğilimini bir süre devam ettiren sarı metalde son birkaç haftadır yükseliş trendinde.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:15:00 -
Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda flaş hareketlilik

Koronavirüs salgını süresince en iyi yatırım araçlarından biri olarak görülen ve ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken kimi zaman düşüş kimi zaman ise yükseliş eğilimi gösteriyor. 20 Nisan 2021 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 461,74

SATIŞ: 461,82

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ: 744,00

SATIŞ: 762,00

Yarım altın fiyatı

ALIŞ: 1.479,00

SATIŞ: 1.524,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ: 3.054,00

SATIŞ: 3.100,00

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