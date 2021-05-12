Altın alacaklar dikkat! 'Depreme hazırlıklı olun' diyerek uyardı

Altında kritik eşik açıldı. Gram altın şu sıralarda 493,5 TL'den işlem görüyor. Dolar tarafından destlenmesi pek beklenmeyen gram altının ons altından etkilenmesi öngörülüyor.

Stratejist Hatice Koçak, altına ilişkin çarpıcı tahminlerde bulundu.

Kişisel Youtube kanalından açıklamalarda bulunan Hatice Kolçak, gram altının ons altın tarafından destek göreceğini söyledi.

"Deprem hazırlıklı olun"

Kolçak yaptığı açıklamada, "Altını etkileyecek en önemli etken faizdir. FED’in 27-28 Mayıs’ta toplantısı var. Faiz arttırma o kadar kolay değil. Bu adamlar borsaların çökmesine imza atmazlar. Kaldı ki bu kadar para basıyorlar. Faizi arttırmaları bu anlamda zor. ABD uzun zamandır 10 yıllık tahvil faizleri ile oynuyorlar. Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinde sert bir yükseliş görebiliriz. Bu da ons altın tarafında faydalanılacak bir durum olmaz. Ama bu sürdürülecek bir şey değil. Ons altın böylelikle düşebilir. Piyasalar kapalı, elden bir şey gelmiyor. Panik yapmayın. Bir silkelenmedir bu. Dolayısıyla tepkileri görmek lazım. Yani küçük bir depreme hazırlıklı olun. Dolar, gram altını beslemeye devam edecek" dedi.

"Stop kullanılmalı"

Stratejist Rıdvan Baştürk ise , "Ons altın... 1845/1865 direnç bölgesi önemlidir. ABD faizlerindeki güçlü duruş buradaki yükselişi durdurdu. Direnç takibi yaparak strateji üretilebilir. Olası kırılmalarda stop kullanılmalıdır" yorumunu yaptı.

1900 dolar öngörüsü

OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya Kitco News’e verdiği demeçte, önemli açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

Muhtemelen bu yaz çoğu insanın tahmin ettiğinden daha fazla dalgalanma göreceksiniz. Biden yönetiminden gelecek teşvikler hakkında daha iyi bir fikre sahip olacaksınız ve ayrıca vergiler konusunda biraz netlik elde edeceksiniz. Diğer joker karakter, Çin-ABD ilişkileri. Ve öyle görünüyor ki işler daha yeni gelişiyor ve bu, büyük bir güvenli sığınak hareketini tetikleyebilir.

Edward Moya’a göre, altın için bu dalgalanma mükemmel bir haber olabilir, çünkü değerli metal 1.900 dolara yükselebilir. Daha yavaş büyüme, özellikle geçen hafta ABD’nin hayal kırıklığı oluşturan iş raporundan sonra, bu görünümün önemli bir parçası.

Piyasalar kritik karara odaklandı

Altın, Fed’in ABD ekonomisinin risklere rağmen büyümeye devam edeceğine dair açıklamalarıyla düşerken yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Gram altın ise yükselen Dolar/TL ’ye rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti.

Fed politika yapıcıları, ekonomik durumun iyileşme gösterdiğini fakat para politikası desteğini çekmeyi tartışmak için henüz erken olduğunu belirtti. “Görünüm parlak ama riskler devam ediyor ve biz hedeflerimizden çok uzağız” diyen Başkan Lael Brainard, Fed’in maksimum istihdam ve enflasyon hedeflerine odaklı kalmanın önemli olduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ve St. Louis Fed Başkanı James Bullard, fiyat baskısının Fed’in beklenenden daha erken sıkılaşmaya başlayacağına dair tartışmalara Brainard ile benzer cevapları verdi.

ABD 10 yıllıklarında süregelen artış ve enflasyon endişeleri beklenenden daha erken bir parasal sıkılaşma riskini artırıyor. Bu da altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılayacaktır.