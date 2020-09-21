  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Sıkıştı...'
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Sıkıştı...'

Altın fiyatlarında belirsizlik sürerken uzmanlar tarafından peş peşe uyarılar yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:18:00 -
Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Sıkıştı...'

Altın fiyatları yeni haftaya hızlı başladı. 475 lira ile haftaya başlayan altının ons fiyatı 1952 doları gördü. Uzmanlar, sarı metalin sıkışma yaşadığını ve yukarıya hareket edeceğini belirtiyor.

Işık Menkul tarafından hazırlanan rapora göre, ‘Yukarı yönde ataklar görmekteyiz’ denildi.

‘Altın resmen sıkıştı’

IKON Menkul ise, ‘Sarı metal sıkıştı. Yukarıda 1960, aşağıda ise 1926 seviyeleri takip edilebilir’ analizi yaptı.

‘Belirsizlik var’

Koronavirüs nedeniyle yükselişe geçen ve dünyadaki belirsizlik nedeniyle yukarı yönde hareketini devam ettiren altın ile ilgili yapılan yorumların tamamına yakını 500 bandının üzerine çıkacağını anlatıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Artık gücünüzün farkına varın'
Okur Postası

'Artık gücünüzün farkına varın'

Gazetemiz okurlarından Bülent Düğenci, "Artık gücünüzün farkına varın" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Altın alacaklar, bozduracaklar bu habere dikkat! Uzman isim o rakamı işaret etti
Ekonomi

Altın alacaklar, bozduracaklar bu habere dikkat! Uzman isim o rakamı işaret etti

Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ediyor. Yurt dışındaki uzmanlar, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminler yürütüyor.
Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'
Gündem

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'

Bugün Rusya'nın İdlib'e saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı