Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Sıkıştı...'
Altın fiyatlarında belirsizlik sürerken uzmanlar tarafından peş peşe uyarılar yapılıyor.
Altın fiyatları yeni haftaya hızlı başladı. 475 lira ile haftaya başlayan altının ons fiyatı 1952 doları gördü. Uzmanlar, sarı metalin sıkışma yaşadığını ve yukarıya hareket edeceğini belirtiyor.
Işık Menkul tarafından hazırlanan rapora göre, ‘Yukarı yönde ataklar görmekteyiz’ denildi.
‘Altın resmen sıkıştı’
IKON Menkul ise, ‘Sarı metal sıkıştı. Yukarıda 1960, aşağıda ise 1926 seviyeleri takip edilebilir’ analizi yaptı.
‘Belirsizlik var’
Koronavirüs nedeniyle yükselişe geçen ve dünyadaki belirsizlik nedeniyle yukarı yönde hareketini devam ettiren altın ile ilgili yapılan yorumların tamamına yakını 500 bandının üzerine çıkacağını anlatıyor