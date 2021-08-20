Altın alacaklar bu habere dikkat! 'Ben garanticiyim diyorsanız...'

Gram altın kaç TL'de alınır? FED tutanaklarındaki mesajlar altın fiyatları piyasalarını tedirgin etti. Gram altın fiyatı dolara bağlı olarak çıkış yaparken Tunç Şatıroğlu gram altın fiyatı verdi.

Altın almak isteyenler haliyle gram altın fiyatları hakkında araştırmalar içerisine giriyor. Ekonomistler ve teknik analiz uzmanları altın fiyatları yorumlarına, analizlerine piyasalardan gelen ekonomik verilerle görüşlerini dile getiriyor. ABD’den gelen FED tutanaklarına yansıyan varlık alımı azaltımı yönündeki mesajlar tüm piyasalarını tedirgin etti. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs delta varyantı da fiyatlamalar üzerinde hakimiyetini devam ettiriyor. Peki, altın ne olacak? Gram altın fiyatları ne yönde seyir gösterecek?

Altın fiyatları daha da güçlenecek

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, değerli metaller hakkında Youtube kanalında yaptığı yayında altın fiyatları, gram altın fiyatları hakkında güçlenecek yönünde mesajlar verdi. Şatıroğlu, ONS altın için 1750 seviyesinin takip edilmesini gerektiğini söyledi.

Gram altın almak için fiyat tahmini

Yatırım tavsiyesi vermeden gram altın almak için fiyat veren Tunç Şatıroğlu, yaptığı teknik analizde gram altın fiyatı hakkında, “Gram altın, dolar/TL ile ilgili birşey. Dolar/TL’den de destek alıyor. Gram altın şu anda kritik bir yerde, 489 da bunun üzerine attıktan sonra ben daha da güçleneceğini düşünüyorum.” dedi.

Kritik bir yerde

Gram altın fiyatı şuan dolara bağlı olarak yükseliş kaydetmeye başladı. Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, gram altın fiyatı teknik analizinde şunları kaydetti:

“ONS altında hareketli ortalama 1787 dolardan geçiyor. Bu görünümün pozitife henüz dönmediğini gösteriyor ama 8 saatlikte al sinyali olmuştu sonra da yükseldiğini gördük. 1774 dolara kadar satışlar gelmesi normal. Çünkü hareketli ortalama üzerinde kalır. Ondan sonra tekrar yukarı gidebiliriz. Bunun altına geliyorsa ondan sonra 1750 desteğini takip etmemiz gerekiyor. Gram altın, tabi dolar/TL ile ilgili birşey. Dolar/TL’den de destek alıyor dedi. Gram altın şu anda gördüğünüz gibi kritik bir yerde 489’da bunun üzerine attıktan sonra ben daha da güçleneceğini düşünüyorum. Çünkü günlükte baktığımızda bizim için önemli olan şey 486’nın üzerine gitmesiydi, gitti. Bu aşağıda al var zaten şu anda yani bu 487,486, 480 bunun üzerinde kaldığı zaman burada al varsa buna güveniriz. 489’da çok da böyle yani 2 liradan çok fazla fark etmiyor azıcık üzerine çıkmış. Ben biraz daha garantici iyiyim diyorsanız 12 saatlikteki 492’yi beklemelisiniz. 12 saatte 492 üzerine atıyorsa zaten yükseliyor demektir. Genellikle öyle olmuştur. 12 saatin üzerine atıp geri geldi. Kısa şeyler olmuştur. Yani bir günlük iki günlük geri gelişler olmuştur. Sonunda üzerine çıkmıştır. Bu yüzden 12 saatin üzerine atılması yani 492’nin üzerine atılması daha güvenli olacaktır. Gram altın almak için.”