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Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! Öyle bir rakam verdi ki... Bomba tahmin

Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 16:20:00 -

Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, Habertürk canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili konuştu.

İslam Memiş, altında zirve rakamlarının görüleceğini duyurdu.

Memiş yaptığı açıklamada, "Altın fiyatları, dolar düşmedikçe düşmez. Gram altın tarafında yeni zirveler bekliyorum. 560 ve üzeri rakamlar olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Acele etmeyin. 9 aylık süre içerisinde 50 lira yükseldi. Düğün yapacaklar, borcu olanlar rehavet içinde olmamalı. Her şey meydanda. Ekonomiler kötü. Ben yeni rekorlar bekliyorum" dedi.

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