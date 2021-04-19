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Ekonomi Altın alacaklar aman dikkat! Hızlı yükseliş
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! Hızlı yükseliş

Pandemiye ilişkin yaşanan gelişmeler sonrası çeyrek altının fiyatının ne kadar olduğu, gram altının kaç liradan işlem gördüğü de merak ediliyor. Yatırımcılar her gün altın fiyatlarını heyecanla araştırıyor. Haftanın ilk işlem günü Pazartesi gününde de Kapalıçarşı altın fiyatları, altın alış satış işlemi yapacaklar tarafından araştırılıyor. İşte 19 Nisan 2021 Pazartesi günü altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 09:24:00 -
Altın alacaklar aman dikkat! Hızlı yükseliş

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler her gün binlerce vatandaşın gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene rekor üstüne rekora imza atan sarı metal bilindiği üzere sonrasında yaşadığı ani düşüşle yatırımcılarına kaybettirmişti. Bu kapsamda gün içerisinde canlı ve güncel rakamları takip etmek isteyen binlerce vatandaş “19 Nisan bugün cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına ait yanıtı araştırıyor. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri bu noktada sabah saatlerinden itibaren küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı.

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 462,05

SATIŞ: 462,13

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ: 743,00

SATIŞ: 761,00

Yarım altın fiyatı

ALIŞ: 1.478,00

SATIŞ: 1.522,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ: 3.065,00

SATIŞ: 3.111,00

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