Altılı masayla ilgili bomba "LGBT" iddiası

"Yuvarlak masanın medyası, STK’ları, iş adamı görünümlü destekçileri, küresel LGBT fonlarının baş müşterileridir" ifadelerini kullanan Hüseyin Likoğlu, "Aileyi koruyan sapkınlığı önleyecek bir Anayasa değişikliğine destek vermek demek, bu fonlardan vazgeçmek demektir. Haydi siyasi sebeplerle vazgeçmeyi düşündüler, o zaman fondaş medya ve STK’lar bunları linç eder" dedi. Likoğlu, Yeni Şafak'taki yazısında şunları kaydetti:

"Önceki gün yuvarlak masa 10’uncu toplantısını yaptı. 9,5 saat süren toplantıda herkes ortak aday için ne karar çıkacak diye beklerken, ben başka bir konuyu merak ediyordum. Başörtüsü ve aileyi güvence altına alan Anayasa değişikliğiyle ilgili yuvarlak masanın ne söyleyeceği benim için çok daha önemliydi.

Yuvarlak masanın bildirisi yayınlanır yayınlanmaz hemen satır satır okumaya başladım. Metni okurken, Davutoğlu’nun başbakanlık dönemindeki konuşmaları aklıma geldi. Ancak onu düşünecek halim yoktu, Anayasa değişikliği konusunda ne diyecekler onun peşindeydim.

Ve aradığım cümleleri buldum: “12 Eylül’ün darbeci ve 28 Şubat’ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan ve milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağ dışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz… İktidar samimi ise, bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere önyargısız şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşıyla çıkmasını desteklemelidir.”

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İYİ PARTİ İMZA ATAMAZ

Evet, görünürde Anayasa değişikliğini destekleyeceğini açıklayan İYİ Parti, yuvarlak masanın bildirisine bu cümleyi yazdırdı. Başından beri İYİ Parti’nin bu Anayasa değişikliğini destekleyemeyeceğini savunuyorum. Çünkü LGBT sapkınlığının gelecek hedeflerini engelleyecek bir Anayasa değişikliğine İYİ Parti imza atamaz.

Hele hele eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün “Anayasa’nın 41. maddesine eklenmesi öngörülen cümle sapık bir ilişkiyi resmileştiren eşcinsel evliliklere anayasal düzeyde kapıyı kapatmak içindir. Düşünce olarak yerinde” açıklamasından sonra yuvarlak masanın teklife ‘Evet’ demesi mümkün değil.

Bu konuda yanılmayı ve böyle bir Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesini çok arzu ederim. Ama umudum yok. Çünkü işin içine LGT lobisi karışmış. Bu küresel güç, dünyanın her yerine milyon dolarlık fonlar aktarıyor.

Yuvarlak masanın medyası, STK’ları, iş adamı görünümlü destekçileri, küresel LGBT fonlarının baş müşterileridir. Aileyi koruyan sapkınlığı önleyecek bir Anayasa değişikliğine destek vermek demek, bu fonlardan vazgeçmek demektir. Haydi siyasi sebeplerle vazgeçmeyi düşündüler, o zaman fondaş medya ve STK’lar bunları linç eder.

İYİ PARTİ DESTEKLİ CHP’Lİ BELEDİYELER LGBT EĞİTİMİ İÇİN YARIŞ HALİNDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane’de sımsıkı sarıldığı ‘kardeşi’ Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’de Eğitim Daire Başkanlığı’nın verdiği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitiminde neler anlatıldığını bilmiyor mu?

Meltem Şişli’nin Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde Eğitim Daire Başkanlığı tarafından verilen kurum içi eğitim programında personele, “İki erkek evlidir, onlar birer çifttir. İki kadın evlidir onlar birer çifttir. Onlar sizin komşunuzdur, toplumun bir gerçeğidir” denilmiş.

Sadece İBB’de mi bu eğitim veriliyor, İYİ Parti’nin desteğiyle seçilen tüm CHP’li belediye başkanlıkları LGBT eğitimi için yarış halindeler. Yarışıyorlar çünkü bu işte çok iyi para var. Amerika ve Avrupa’dan milyon dolarlar aktarılıyor bu işi yapan belediye ve STK’lara.

“İki erkek evlidir, onlar birer çifttir. İki kadın evlidir onlar birer çifttir” eğitimi verenler, Anayasa değişikliğine oy verebilir mi, İYİ Parti’nin Anayasa değişikliği metnini kim yazacak? Bahadır Erdem bu konuda ne düşünüyor acaba!"