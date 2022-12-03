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Medya Altılı masanın Uysal’ı fena madara oldu! Yav bi git işine Allah aşkına Gültekin
Medya

Altılı masanın Uysal’ı fena madara oldu! Yav bi git işine Allah aşkına Gültekin

Engin Ardıç, oyu yüzde 1 bile olmayan Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin Uysal'ı çok fena madara etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:30:00 -
Altılı masanın Uysal’ı fena madara oldu! Yav bi git işine Allah aşkına Gültekin

Engin Ardıç, oyu yüzde 1 bile olmayan Demokrat Parti'nin genel başkanı Gültekin Uysal'ı çok fena madara etti. Uysal'ın, yakın zamana kadar varlığından bile haberdar olunmayan bir siyasetçi olduğunu ifade eden Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Yakın zamana kadar kimse varlığını bile bilmezdi...

Gültekin Uysal diye bir genç.

Efendiden, kendi halinde, mülayim bir genç.

Uyanıklık etti, şu ünlü masada kendine bir tabure uydurdu, önemli adam sırasına girdi.

Şimdi muhalefet liderlerinden biri sayılıyor! Onlarla birlikte zeytinyağlı kereviz yiyor.

Bir particiğin de genel başkanı.

Önder Aksakal onun kadar uyanık çıkamadı. Bu tufaya giremedi.

***

İmdi... Bunlar kendi aralarında bir protokol yapmışlar.

Bir "eşgüdüm kurulu" oluşturmuşlar. Ya da oluşturacaklar.

Kim cumhurbaşkanı olsa, bu eşgüdüm kurulunun emir ve direktiflerine göre çalışacakmış.

Atanacak bakanları bunlarla "birlikte" belirleyecekmiş. Başbakan belirlemiyor yani.

"Danışma" falan değil bu, resmen karar organı.

Adı konmasa bile bal gibi koalisyon.

Anayasa değişikliğini beceremeseler bile "belki beş sene böyle idare edeceklermiş!"

Ve bir Uysal, bir Kılıçdaroğlu'yla eşit şartlarda söz sahibi olacak.

Bu koalisyonun küçük ortağı, büyük ortağı yok. Herkes büyük.

Masanın küçüklerinin oy toplamı yüzde beş dolaylarında ama memleketi yönetecekler.

***

Gültekin Uysal'ın başkanı olduğu Demokrat Parti'nin oyu yüzde 1 bile görünmüyor...

Ve bu adam ülke yönetiminde "söz sahibi" olacak.

Karar verecek, Suriye'den çekilelim mi?

Karar verecek, IMF'den borç alalım mı?

***

Karar marar vermeyecek canım, şimdiye kadar hep yaptığı gibi başını sallayacak.

Hiç hak etmediği bir konumun tadını çıkaracak.

Buna da sürdürülebilir bilmemne falan diyecekler.

Aslında bütün dertleri bir şekilde Meclis'e kapağı atabilmek.

***

Madem bir eşgüdüm kurulu oluşturdunuz, bir de danışma kurulu oluşturun.

Bu kurula Dolunay Partisi'ni falan da alın, kapanmış da olsa. O da bir parti değil miydi?

Genel merkezde kumar oynatıp mano toplayan herifi de alır mıydınız? O da bir parti başkanıydı.

***

Uçurumun kenarındasın Türkiye.

Dikkatli ol."

 

 

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Yorumlar

Gültekin

Gültekin Uysal 6'lı masa sayesinde bilinen, tanınan biri haline geldi, paralı reklam vermiş olsaydı bu kadar tanınmazdı, amacı zaten buydu, hedefine ulaştığına inanıyoruz, oy oranıyla hiç bir yaptırım gücü olmayan zayıf bir parti.
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