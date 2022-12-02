Altılı masanın maskesi düştü! Türkiye'yi çökertme metinleri bile aynı

CHP, İYİ Parti başta olmak üzere Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan altılı masanın açıkladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’yle, HDP'nin geçtiğimiz ay yayınladığı 11 maddelik 'Demokrasi Tutum Belgesi’nin benzerliği gündem oldu.

ALTILI MASA: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE SON VERİLECEK

Altılı masanın parlamenter sistem önerisi:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşması sağlanacaktır. Devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tâbi kılınacaktır.

HDP: PARLAMENTER SİSTEM ÖNGÖRÜYORUZ

HDP'nin parlamenter sistem önerisi:

Türkiye'nin temel ihtiyacının katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı, evrensel temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde sağlandığı güçlü demokrasi olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının gerçekten etkili olduğu bir demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz.

ALTILI MASA: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA EN FAZLA 1 AY OLACAK

Altılı masanın kayyum atamalarına bakışı:

"Danıştay'ın geçici bir tedbir olarak bir ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verebileceği; her ay kararını gözden geçireceği ve bu geçici tedbirin en fazla altı ay devam edeceği hükme bağlanmıştır. Böylece İçişleri Bakanı, mahallî idarelere kayyum atamak suretiyle yerel seçimlere ilişkin seçme ve seçilme haklarını ortadan kaldıramayacaktır."

HDP: GÖREVDEN ALINANLAR İADE EDİLECEK

HDP'nin kayyum atamalarına bakışı:

"Belediyelerden üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan, seçme-seçilme hakkını yok sayan, halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyum mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir."

KAMU KURUMLARINA SIZAN TERÖR İLTİSAKLILARA KALKAN

Altılı masa OHAL ve KHK'ya son vereceğini şu sözlerle açıkladı:

"Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname çıkartılması yetkisine son verilmiştir."

"Kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir."

KAYNAK: SABAH