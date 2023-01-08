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Siyaset Altılı masadan flaş karar
Siyaset

Altılı masadan flaş karar

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi’nden oluşan Altılı Masa, Gelecek Partisi ev sahipliğindeki 10’uncu buluşmada, Cumhurbaşkanı adaylığı dışında milletvekili seçim listeleri konusunda da çalışma kararı aldı. Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, Altılı Masa’da yer alan partiler büyük oranda seçimlere kendi partileri logosu altında girecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 13:10:00 -
Altılı masadan flaş karar

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi’nden oluşan Altılı Masa, Gelecek Partisi ev sahipliğindeki 10’uncu buluşmada, Cumhurbaşkanı adaylığı dışında milletvekili seçim listeleri konusunda da çalışma kararı aldı. Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, Altılı Masa’da yer alan partiler büyük oranda seçimlere kendi partileri logosu altında girecek.

Edinilen bilgilere göre, partiler ayrıca bazı ilçelerde ortak listelerle seçime girecek. Kazanacağına kesin gözüyle bakılan adaylar, Altılı Masa ortaklarının listelerinden seçimlere girebilecek. Bu konuda seçim takvimi açıklanmadan hemen önce çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Altı partinin hali hazırda sürdürdüğü sandık güvenliği, sandık görevlisi, her sandığa bir avukat çalışmaları, ortak çalışma grubu tarafından birleştirilecek ve kritik sandıklarda Altılı Masa’nın birden fazla görevlisinin bulunması sağlanacak. Daha önceki seçimlerde ulaşılamayan sandıklarda da bu yolla en az bir görevli bulundurulacak. Altılı Masa'nın bu kapsamda birçok kentle ilgili özel çalışma yapacağı da aktarıldı.

 

 

 

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Yorumlar

Bal

Yedili masanın sadece BİR tane logosu var onun da 7 kırmızı ve 6 beyaz yatay çizgileri var ve sol üst köşesinde mavi yüzey üzerinde 50 tane beyaz mason yıldızı var. Tasma sahipleri belli çobanları belli...

Musa

1 senede bu mu ? Milleti aptal yerine koymak Amerikan eli ile buna denir.
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