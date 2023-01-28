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Medya Altılı masada o şifre çözüldü! 4 madde halinde açıkladı
Medya

Altılı masada o şifre çözüldü! 4 madde halinde açıkladı

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, muhalefetin bildirisinin dört şifresini köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 14:51:00 -
Altılı masada o şifre çözüldü! 4 madde halinde açıkladı

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, muhalefetin bildirisinin dört şifresini köşesine taşıdı. "Bildiride muhalefetin aşırı sert söylemlere yöneleceği kanaatine beni iten dört husus var" ifadelerini kullanan Duran, özetle şunları kaydetti:

"Bildiride muhalefetin aşırı sert söylemlere yöneleceği kanaatine beni iten dört husus var. 1-Bildiri, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devletimiz için bir beka sorunu haline gelmiştir” diyerek sistem tartışmasını en üst düzeyde güvenlik sorunu haline getirmekte.

2- Yine, 14 Mayıs seçimlerini “kader seçimi” olarak nitelemekte.
3- Bildiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını, daha önceki açıklamaların aksine, reddederek tek adamlık suçlamasının parçası haline getirmekte. Bu yaklaşımı Kılıçdaroğlu’nun “YSK’ya güvenmiyorum” açıklaması ile birlikte ele aldığımızda mesele anayasal bir konunun siyasi-teknik tartışması değil. Muhalefet, YSK dahil, Türkiye’nin tüm kurumlarını suçlayarak seçimlere büyük bir “güvensizlik” içinde gidildiği havası yayıyor. Bu, “muhalefetin beka söylemini kullanmasıdır.”
4- Bildiri başörtüsüne dair Anayasa değişikliğini desteklememeyi “Cumhur İttifakı’nın samimiyetsiz bir şekilde kadınların başörtüsü hakkını siyasi istismar ve ranta dönüştürme amacı” şeklinde meşrulaştırmakta. Masadaki sağ partilerin bu söylemde birleşmesi muhafazakârların kazanımları bağlamında yoğun bir “dine kim zarar veriyor” tartışması başlatacaklarını hissettiriyor."

 

 

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