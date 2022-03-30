Altılı masada kafalar iyice karıştı! O isim de adaylık için ön plana çıktı!
Türkiye’deki huzur ve barışı bozmak isteyen dış güçlerin zorlamasıyla biraraya gelen altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Selim Temurci, ‘İhanet edersem yüzüme tükürün’ diyen Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.
Muhalefette adaylık bilmecesi daha da karmaşık hale geliyor. ‘İhanet’ eden isim olarak bilinen Davutoğlu’nun adı da ortaya atıldı.
Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, katıldığı bir canlı yayın programında partilerinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Temurci yaptığı açıklamada Gelecek Partisinin Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Ahmet Davutoğlu olduğunu söyledi.
"Yeniden parlamenter süreç diyoruz”
Temurci'nin açıklamasından satır başları şöyle:
“Şu anda iki yıllık dönüşüm sürecinden bahsediliyor. Yeniden parlamenter süreç diyoruz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Davutoğlu’dur. Tayyip Bey'in tek korkusu güçtür. O masada gücü gördü Tayyip Bey. Millet gittiğim her yerde iş güç diyor. Millet her yerde bundan bahsediyor."