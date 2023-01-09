Altılı masa, bu yüzden çok fena karıştı! Erdoğan detayı tam bomba

HDP'nin ayrı adayla seçimlere gireceğini duyurması üzerine altılı masadan henüz bir tepki gelmediğini, ama masaya yakın çevrelerin, HDP'yi bu kararından ötürü eleştirmeye başladığını belirten Kurtuluş Tayiz, "Genel kanı, HDP'nin ayrı aday kararının seçimleri ikinci tura taşıyacağı yönünde. Fakat ayrı aday çıkarılması halinde seçimlerin birinci turda, Erdoğan lehine sonuçlanması daha büyük ihtimal. Ve seçimleri kaybettiklerinde en büyük kavgayı kendi içlerinde yaşayacaklar" dedi.

Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"HDP'nin "Millet ittifakı"ndan ayrı aday çıkarıp çıkarmayacağı uzun süredir tartışılıyordu.

Altılı masanın "aday" belirleme konusunu gündemine alıp HDP'yi bu tartışmanın dışında bırakması üzerine Eşbaşkan Pervin Buldan'dan "ayrı aday" çıkışı geldi.

Buldan, partisinin içinde olduğu "sol" ittifakın ayrı aday çıkaracağını duyurdu.

Bu gelişme üzerine Selahattin Demirtaş, bulunduğu cezaevinden hızlı bir müdahaleyle Pervin Buldan'ın, dolayısıyla HDP'nin "ortak aday"a kapılarını henüz kapatmadığını açıkladı. Millet ittifakına da HDP'yle "ortak aday" konusunu görüşmeye başlarlarsa "ayrı aday" çıkarmaya gerek kalmayacağı mesajını verdi.

Selahattin Demirtaş, HDP'nin önemli karar süreçlerinden dışlandığı için sık sık medya üzerinden bu tür müdahalelerde bulunuyor.

Oysa "ayrı aday" çıkarma konusu HDP kulislerinde uzun süredir konuşuluyor.

Terör örgütü PKK, Türk siyasetinde meşruiyet kapılarının kendilerine yeniden aralanabilmesi için HDP'nin seçimlere ayrı adayla gitmesini savunuyordu.

Aslında "ayrı aday" konusu, altılı masanın HDP'yle açıktan müzakere edememesi yüzünden gündeme gelmiş durumda.

"Millet ittifakı", ortak aday konusunda HDP'nin kapısını çalıp pazarlığa oturursa, Kandil'in fikir değiştirmesi muhtemel.

Pervin Buldan'ın "ayrı aday çıkaracağız" açıklaması, altılı masaya dahil edilmediklerini görmesi üzerine gerçekleşti.

Dediğim gibi, bu tavrın değişmesi altılı masanın, kamuoyu önünde HDP'yle "ortak aday" görüşmelerine başlamasına bağlı.

Fakat, seçimlere altılı masanın ayrı, HDP'nin ayrı gireceği görünüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilk günden beri HDP'nin altılı masadan ayrı, kendi adayını çıkarmasını savunuyordu. HDP'yle aynı karede görünmek için kamuoyu önünde çok haklı, çok meşru bir gerekçenin olması gerekir ki, bu da olsa olsa seçimin ikinci turunda HDP desteğine açıktan mecbur kalmak biçiminde olabilir. İYİ Parti, HDP'yle aynı karede bulunmayı başka türlü göze alamaz. Seçimin ancak ikinci tura kalmasıyla bu, olasılık dahiline girebilir.

HDP'nin kadın aday çıkarması bekleniyor. Halen tutuklu Gültan Kışanak'ın ismi aday olarak öne çıkıyor. Pervin Buldan'ın da ismi adaylar arasında geçiyor.

HDP'nin ayrı adayla seçimlere gireceğini duyurması üzerine altılı masadan henüz bir tepki gelmedi ama masaya yakın çevreler, HDP'yi bu kararından ötürü eleştirmeye başladı. Genel kanı, HDP'nin ayrı aday kararının seçimleri ikinci tura taşıyacağı yönünde. Fakat ayrı aday çıkarılması halinde seçimlerin birinci turda, Erdoğan lehine sonuçlanması daha büyük ihtimal. Ve seçimleri kaybettiklerinde en büyük kavgayı kendi içlerinde yaşayacaklar."