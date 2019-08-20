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Altıeylül’de konteynerler dezenfekte ediliyor

Kurban Bayramı sonrası Altıeylül’de konteynerler sinek ve koku yapmaması için temizlenip dezenfekte ediliyor.

20 Ağustos 2019 Salı 11:47
Altıeylül’de konteynerler dezenfekte ediliyor

Kurban Bayramı sonrası Altıeylül’de konteynerler sinek ve koku yapmaması için temizlenip dezenfekte ediliyor.


Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri konteyner yıkama ve dezenfekte etme işlemini sürdürüyor. Özellikle Kurban Bayramı sonrasında oluşabilecek olumsuz durumları ortadan kaldırmak için konteynerlar yıkanarak dezenfekte ediliyor. Başkan Avcı temizlik işlerinin faaliyetlerini yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı’nın huzur içinde geçtiğini ifade eden Başkan Avcı şunları söyledi, “Bütün vatandaşlarımızın geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Bayramı bitirdik, aşkla şevkle işimizin başındayız. Bu kurban bayramında Altıeylül Belediyesi olarak kurban kesim hizmeti verdik. Altıeylül’de yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek için gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Malum kurban atıkları için kırsal mahallelerde büyük çukurlar açtırdık. Büyük kesim yapan firmalar ve vatandaşlarımız da çukurlar kazarak atıkları itlaf ettiler. Konteynerlere kurban atıklarının atıldığı ihbarını aldığımız için, vatandaşlarımız kokudan rahatsızlık duymasın düşüncesiyle kurbandan sonra hızlı bir şekilde konteynerleri dezenfekte ediyoruz.24 saat usulüne göre görev yapan Temizlik İşleri ekiplerimiz günde 80’e ne yakın konteyner temizliyor.İnşallah kısa sürede merkezdeki bütün konteynerleri elden geçirerek dezenfekte edeceğiz” dedi.


Mezarlıkların temizliği konusuna da değinen Başkan Avcı, “İlçemizde bulunan mezarlıkların temizliği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan bir protokol ile Altıeylül Belediyesi’ne devroldu. Büyükşehir, ilçe belediyesi demeden, birlik ve beraberlik içinde yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz. Büyük mezarlıklarımızın temizliği bitti. Birkaç küçük mezarlığımız kaldı, onları da kısa sürede bitireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:47
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