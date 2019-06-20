0553 313 94 23

Altıeylül’de hedef sıfır atık

Altıeylül Belediyesi ekipleri ‘Sıfır Atık’ projesinin önemini vatandaşa anlatarak detaylı bilgiler veriyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:21
Altıeylül’de hedef sıfır atık

Altıeylül Belediyesi ekipleri ‘Sıfır Atık’ projesinin önemini vatandaşa anlatarak detaylı bilgiler veriyor. Ekipler kapı kapı dolaşarak çevre bilinci aşılıyor.


Altıeylül Belediyesi Ekolojik Çevre Geri Dönüşüm ekipleri Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları konusunda vatandaşı bilgilendirmek amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Proje kapsamında 2019 yılı ocak ayı merkez ve kırsal mahallelerde ortalama bin 500 ton dönüştürülebilir ambalaj atığı geri kazanıldı. Toplama yapılan bölgelerde vatandaşların ortak kullanımına yönelik 75 adet karışık ambalaj atığı toplama dış mekan kafesi konulurken, 30 adet pet şişe metal kutu toplama ekipmanı da muhtelif yerlere yerleştirildi. Proje kapsamında kapalı alanlarda da çalışma yapan ekipler; marketlere yönelik 800 adet 80 x 60 x 100 ölçülerinde iç mekan toplama kutusunu, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işletmelerine ikili toplama sistemi olarak şekilde 2 bin adet mavi, 500 adet gri renkli iç mekan kutusu ve 300 adet kırmızı renkli pil atık kutusunu ihtiyaç olunan yerlere teslim etti.


Altıeylül Belediyesi Ekolojik Çevre Geri Dönüşüm ekipleri, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş olan Pakçev işbirliği ile sıfır atık projesi çatısı altında oluşan geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunu gerek kapı kapı dolaşarak gerekse vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yüz yüze bilgilendirmeler yaparak, ayrıntılı hazırlanmış el broşürleri ile çevre bilinci ve sıfır atık projesini anlatmaya devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ölüleri yan yana dizilmiş! Tam 23 tane...
    1. Ölüleri yan yana dizilmiş! Tam 23..
    2. Elektrik aboneliği üzerine nasıl alınır?
    3. Okula başlama yaşını 69 ay olarak..
    4. Muazzez İlmiye Çığ için 105 meşe..
    5. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    6. GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu’nda..
    7. Mezarlıkta yan yana dizilmiş 23..
    8. Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri..
    9. Gölbaşı Belediyesi hummalı..
    10. Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor..
    11. Ucuz atlatılan kaza anbean güvenlik..
    12. Gürpınar Belediyesinden evde sağlık..
    13. 1 ayda 21 bin 121 araca trafik cezası..
    14. Araklı'daki sel
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır..
    16. Kayseri’de 1 ayda 28 kişi..
    17. Erdek’li Kıbrıs gazilerine madalya
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İmamoğlu)..
    19. Kıbrıs’ta tartışmaya neden olan..
    20. Muhammed Mursi'nin vefatı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!