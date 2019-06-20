Altıeylül’de hedef sıfır atık

Altıeylül Belediyesi ekipleri ‘Sıfır Atık’ projesinin önemini vatandaşa anlatarak detaylı bilgiler veriyor. Ekipler kapı kapı dolaşarak çevre bilinci aşılıyor.

Altıeylül Belediyesi Ekolojik Çevre Geri Dönüşüm ekipleri Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları konusunda vatandaşı bilgilendirmek amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Proje kapsamında 2019 yılı ocak ayı merkez ve kırsal mahallelerde ortalama bin 500 ton dönüştürülebilir ambalaj atığı geri kazanıldı. Toplama yapılan bölgelerde vatandaşların ortak kullanımına yönelik 75 adet karışık ambalaj atığı toplama dış mekan kafesi konulurken, 30 adet pet şişe metal kutu toplama ekipmanı da muhtelif yerlere yerleştirildi. Proje kapsamında kapalı alanlarda da çalışma yapan ekipler; marketlere yönelik 800 adet 80 x 60 x 100 ölçülerinde iç mekan toplama kutusunu, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işletmelerine ikili toplama sistemi olarak şekilde 2 bin adet mavi, 500 adet gri renkli iç mekan kutusu ve 300 adet kırmızı renkli pil atık kutusunu ihtiyaç olunan yerlere teslim etti.

Altıeylül Belediyesi Ekolojik Çevre Geri Dönüşüm ekipleri, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluş olan Pakçev işbirliği ile sıfır atık projesi çatısı altında oluşan geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunu gerek kapı kapı dolaşarak gerekse vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yüz yüze bilgilendirmeler yaparak, ayrıntılı hazırlanmış el broşürleri ile çevre bilinci ve sıfır atık projesini anlatmaya devam ediyor.