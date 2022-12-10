Altı masadaki partiden flaş iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teklif aldık

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, tv100'de Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde Yüzler Kulübü programında tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, tv100 yazarı Erdoğan Aktaş ve Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendilerine teklif geldiğini söyleyen Uysal, "3-4 yıl oldu. Bu kadarını söyleyeyim. Sayın Erdoğan ile bir kere görüştüm. Kendisinin beraber olmak istediğini söyledi. Biz, şahsi kariyer peşinde değiliz. Partinin bir ölçüsü var. Yakında da Sayın Bozdağ da Yalova'da bir İl Danışma Meclisi'nde, 'Demokrat Parti'nin o Altılı Masa'da ne işi var?' dedi. Biz de cevabımızı verdik" dedi.

Uysal, Erdoğan'ın teklifini kabul etmediklerini söyledi.