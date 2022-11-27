  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Altı kaval üstü şeşhane! Cumhuriyet'ten Ali Koç'a ve Fenerbahçe'ye kıyak
Medya

Altı kaval üstü şeşhane! Cumhuriyet'ten Ali Koç'a ve Fenerbahçe'ye kıyak

Muhaliflerin "Ali Koç'un kazandığı gibi biz de iktidarı seçimleri kazanacağız, AK Parti'yi devireceğiz" yorumları yapan muhalifler, bu kez "Futbol can çekişiyor" demeye başladı. Futbola siyaset sokan muhalif güruhun temsilcisi Cumhuriyet, şirketlerinde kar üstüne kar elde eden iş adamlarının yönetimindeki kulüplerin borç batağında olduğunu yazdı. Cumhuriyet, haberinde ise Ali Koç ile Fenerbahçe'ye de kıyak geçti.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 13:55:00 - 2022-11-27 13:56:33
Altı kaval üstü şeşhane! Cumhuriyet'ten Ali Koç'a ve Fenerbahçe'ye kıyak

 yeniakit.com.tr 

"Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" diye yola çıkıp "Ali Koç'un kazandığı gibi CHP de seçimi kazanacak" şeklinde yorum yapan, statlarda AK Parti iktidarını eleştirmek için sloganlar attıran, tribünlerde İzmir Marşı söyleten muhalifler, Fenerbahçe'yi şampiyon yapamadıkları gibi futbolun tamamına da kibrit suyu döktü. Futbola siyaset sokan muhalif güruh, bu kez de "Borç ve faiz batağındaki futbol can çekişiyor" yorumları yapmaya başladı.

"Zarara rağmen transfer yapıyorlar" dese de buna sebepler olanlara yer vermedi

Muhalefetin amiral gemisi Cumhuriyet gazetesi, "Borç rekoru kıran ve faiz yükünü taşıyamayan kulüpler için çember daralıyor" yorumuyla birlikte "Futbol can çekişiyor" başlıklı bir haber yaptı.

Haberde kulüplerin borç batağında olduğu belirtilirken transferin ise tam gaz devam ettiği, 4 kulübün 1,5 sezonda 108 futbolcu transfer ettiği belirtilen haberde, zarar etmelerine rağmen transferden vazgeçilmediği vurgulanıyor. Haberde, devletten ve taraftardan para koparmaya alışan 4 büyük kulübün toplam borcunun 21 milyar liraya dayandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin 6.25 milyar TL, Galatasaray'ın 5.24 milyar TL, Beşiktaş'ın 5.61 milyar TL ve Trabzonspor'un ise 3.6 milyar TL borcunun olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet gazetesi, bu kadar milyonluk holding sahiplerinin yönettiği şirketler kar üstüne kar ederken diğer taraftan aynı iş adamlarının futbol kulüplerini zarar ettirmesine yorum yapamadı.

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'ye kıyak

Öte yandan "Maaşlar ödenemiyor" diye flaş başlığı atan Cumhuriyet gazetesi, fotoğrafta sadece Galatasaray ve Beşiktaş'ta top koşturan futbolculara yer vererek Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'ye kıyak geçti. 

İşçi ve memur futbolcudan daha fazla vergi ödüyor!
İşçi ve memur futbolcudan daha fazla vergi ödüyor!

Ekonomi

İşçi ve memur futbolcudan daha fazla vergi ödüyor!

Beşiktaş'ın borcu dudak uçuklattı! Devlet yine vatandaşın cebinden mi ödeyecek?
Beşiktaş'ın borcu dudak uçuklattı! Devlet yine vatandaşın cebinden mi ödeyecek?

Spor

Beşiktaş'ın borcu dudak uçuklattı! Devlet yine vatandaşın cebinden mi ödeyecek?

Ali Koç'tan 'Berat Albayrak' açıklaması: Vergi borcumuzu...
Ali Koç'tan 'Berat Albayrak' açıklaması: Vergi borcumuzu...

Spor

Ali Koç'tan 'Berat Albayrak' açıklaması: Vergi borcumuzu...

Kulüpleri borç batağına sürükleyen başkanlar yandı! Artık sorumlu olacaklar
Kulüpleri borç batağına sürükleyen başkanlar yandı! Artık sorumlu olacaklar

Spor

Kulüpleri borç batağına sürükleyen başkanlar yandı! Artık sorumlu olacaklar

Kendi şirketlerini büyütürken kulüpleri batıran iş adamları rahatsız! Yaptırım uygulayacak kanun teklifi üç buçuk attırdı
Kendi şirketlerini büyütürken kulüpleri batıran iş adamları rahatsız! Yaptırım uygulayacak kanun teklifi üç buçuk attırdı

Spor

Kendi şirketlerini büyütürken kulüpleri batıran iş adamları rahatsız! Yaptırım uygulayacak kanun teklifi üç buçuk attırdı

Milyonların döndüğü futbolda tepki çekecek açıklama! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 184 milyon liralık vergi borcumuzu sildirdik
Milyonların döndüğü futbolda tepki çekecek açıklama! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 184 milyon liralık vergi borcumuzu sildirdik

Spor

Milyonların döndüğü futbolda tepki çekecek açıklama! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 184 milyon liralık vergi borcumuzu sildirdik

'Başarılı iş adamları' dört büyükleri iflasın eşiğine getirdi! Borçları yine taraftar mı ödeyecek?
'Başarılı iş adamları' dört büyükleri iflasın eşiğine getirdi! Borçları yine taraftar mı ödeyecek?

Spor

'Başarılı iş adamları' dört büyükleri iflasın eşiğine getirdi! Borçları yine taraftar mı ödeyecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23