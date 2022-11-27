Altı kaval üstü şeşhane! Cumhuriyet'ten Ali Koç'a ve Fenerbahçe'ye kıyak

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"Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" diye yola çıkıp "Ali Koç'un kazandığı gibi CHP de seçimi kazanacak" şeklinde yorum yapan, statlarda AK Parti iktidarını eleştirmek için sloganlar attıran, tribünlerde İzmir Marşı söyleten muhalifler, Fenerbahçe'yi şampiyon yapamadıkları gibi futbolun tamamına da kibrit suyu döktü. Futbola siyaset sokan muhalif güruh, bu kez de "Borç ve faiz batağındaki futbol can çekişiyor" yorumları yapmaya başladı.

"Zarara rağmen transfer yapıyorlar" dese de buna sebepler olanlara yer vermedi

Muhalefetin amiral gemisi Cumhuriyet gazetesi, "Borç rekoru kıran ve faiz yükünü taşıyamayan kulüpler için çember daralıyor" yorumuyla birlikte "Futbol can çekişiyor" başlıklı bir haber yaptı.

Haberde kulüplerin borç batağında olduğu belirtilirken transferin ise tam gaz devam ettiği, 4 kulübün 1,5 sezonda 108 futbolcu transfer ettiği belirtilen haberde, zarar etmelerine rağmen transferden vazgeçilmediği vurgulanıyor. Haberde, devletten ve taraftardan para koparmaya alışan 4 büyük kulübün toplam borcunun 21 milyar liraya dayandığı belirtildi. Fenerbahçe'nin 6.25 milyar TL, Galatasaray'ın 5.24 milyar TL, Beşiktaş'ın 5.61 milyar TL ve Trabzonspor'un ise 3.6 milyar TL borcunun olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet gazetesi, bu kadar milyonluk holding sahiplerinin yönettiği şirketler kar üstüne kar ederken diğer taraftan aynı iş adamlarının futbol kulüplerini zarar ettirmesine yorum yapamadı.

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'ye kıyak

Öte yandan "Maaşlar ödenemiyor" diye flaş başlığı atan Cumhuriyet gazetesi, fotoğrafta sadece Galatasaray ve Beşiktaş'ta top koşturan futbolculara yer vererek Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'ye kıyak geçti.