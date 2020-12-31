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Dünya Altı ay sürecek! Ermenistan Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Altı ay sürecek! Ermenistan Türkiye kararını duyurdu

Ermenistan Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer almasından dolayı Türk ürünlerinin alımını altı ay yasakladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:37:00 - 2020-12-31 13:43:47
Altı ay sürecek! Ermenistan Türkiye kararını duyurdu

Ermenistan'ın Türk ürünlerinin ülkeye girmesini engellemek için aldığı yasak kararı yürürlüğe girdi. Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada “Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye’nin Karabağ’da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır” denildi.

Yasak şimdilik altı ay sürecek. Karabağ’da eylül sonunda başlayan şiddetli çatışmalar boyunca Türkiye açık bir biçimde Azerbaycan’ın yanında yer almıştı.

Son yıllarda görülenlerin en şiddetlisi olan çatışmalar, Ermenistan’ın Karabağ’da kontrol ettiği bazı bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını içeren anlaşma ile kasım ayında sona erdi. Karabağ’daki tarafların anlaşmasında Rusya arabuluculuk rolü üstlenmişti.

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