"Alternatif Finansta Yeni Ufuklar Konferansı"

İSTANBUL (AA) - Çin Yeşil Finans Komitesi Başkanı Dr. Ma Jun, 2013-2014 yıllarında Pekin'de bulunduğunu ve o dönem hava kirliliği endeksinin 4 kat fazla olduğunu belirterek, "Çin'in güneyine göre daha kirli bir yer ve eğer daha az kirli bir yerde yaşıyorsanız yaşam beklentiniz 6 yıl daha fazla oluyor." dedi.

Dr. Ma Jun, Marmara Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nce Marmara Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Konferansı" kapsamında "Yeşil Finansta Yeni Ufuklar" panelinde konuştu.



Finans sektöründe Çin'de 5-6 yıl önce yeşil finansın ne olduğunu çok az kişinin duyduğunu aktaran Jun, "5 yıl önce Merkez Bankası'na kıdemli ekonomist olarak katıldım ve yeşil finans kavramını başlattık. 'Liderlik ve hükümetin çabaları gerekiyor' dedik. Bütün uluslararası topluluk için konsepti oluşturduk, ekip kurduk." dedi.

Jun, 2013-2014 yıllarında Pekin'de bulunduğunu ve o dönem hava kirliliği endeksinin 4 kat fazla olduğunu aktararak, "Çin'in güneyine göre daha kirli bir yer ve eğer daha az kirli bir yerde yaşıyorsanız yaşam beklentiniz 6 yıl daha fazla oluyor. Bunlar bilimsel veriler... Dolayısıyla durum çok ciddiydi." şeklinde konuştu.



O dönemde suyun yüzde 75'inin, ekilebilir arazinin ise yüzde 20'sinin kirli durumda olduğuna işaret eden Jun, "Bütün bunlar çok ciddi sağlık sorunları teşkil ediyordu. Bunların ele alınması, çevre konusuna odaklanılması gerekiyordu. Bu anlamda yeşil ürünlere yatırım yapmak için çok paraya ihtiyacımız vardı ve kirletenlere yapılan yatırımları azaltmak gerekiyordu." ifadelerini kullandı.





- "Tüm projelere yeşil bir taraf katmaya çalışıyoruz"





Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç da Türkiye'nin toplam portföyleri içinde oldukça önemli bir noktada bulunduğunu belirterek, Türkiye'deki 10. yıllarını kutladıklarını hatırlattı.

Kılıç, EBRD'nin enerji verimliliğine verdiği öneme değinerek, tüm projelere yeşil bir taraf katmaya çalıştıklarını söyledi.

"Yeşil" denildiğinde, sadece yenilenebilir ya da yeşil enerjinin anlaşılmayacağını, aynı zamanda çevre ve iklimin de anlaşılması gerektiğini ifade eden Kılıç, Enerji Bakanlığı ile yakın temasta çalıştıklarını kaydetti.

Durham Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Asutay ise İslami ahlak ve etiğin tüm sosyal ve ekonomik meselelere ilişkisine değindi.

Asutay, geleneksel finansmanın yeşile yöneldiğini ve İslami finansın temelinde de çevreden ve yeşilden bahsedildiğini anlattı.