Alternatif Bank, TLREF'e endeksli bono ihraç eden ilk özel banka oldu

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank,Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli bono ihraç eden ilk özel banka oldu.

Alternatif Bank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, özellikle kurumsal yatırımcılardan gelen değişken faizli bono talebini, Borsa İstanbul'un haziran ayında yayınlamaya başladığı TLREF-Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı”na dayalı bono ihracıyla karşıladı.



Özel bankalar arasında bir ilki gerçekleştiren Alternatif Bank'ın iki yıl vadeli gerçekleştirdiği borçlanmada, kupon faizleri TLREF bazlı 3 ayda bir dönemsel değişken faiz ödemeli olarak ve referans getirinin 50 baz puan üstünde gerçekleşecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Güven, tahvil ihracına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Finansal piyasaların gelişiminde 'referans faiz oranı' önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Bu oranın tespit edilmesine yönelik, Borsa İstanbul tarafından haziran ayında hayata geçirilen TLREF-Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı, repo piyasasında gerçekleşen gecelik işlemlere dayanıyor. Bu gelişmeyle birlikte yatırımcılardan gelen talebi hızla değerlendirdik ve bu alanda bono ihracı gerçekleştiren ilk özel banka olarak iki yıl vadeli bir borçlanmayı başarıyla gerçekleştirdik. İhracını gerçekleştirdiğimiz bononun kupon faizleri TLREF bazlı 3 aylık dönemlerde, referans getirinin 50 baz puan üstünde oluşacak. Önümüzdeki dönemde TLREF oranına dayalı ürünlerin yaygınlaşarak finansal piyasalarımızda derinliğin artmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz."