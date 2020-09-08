  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Altekma, Sırp pasör Maksim Buculjevic’i transfer etti
Spor

Altekma, Sırp pasör Maksim Buculjevic’i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:31:31 -
Altekma, Sırp pasör Maksim Buculjevic’i transfer etti

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, Sırbistan Milli Takımı’nda da görev yapan pasör Maksim Buculjevic’i kadrosuna dahil etti.

Altekma Spor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Levent Doğanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 28 yaşında, 1,92 metre uzunluğundaki voleybolcunun geçen sezon Yunan ekibi Syros'ta forma giydiğini belirtti.

Buculjevic’in kariyerinin oldukça parlak olduğunu bildiren Doğanoğlu, şunları kaydetti:

"Kaliteli bir oyuncu transfer ettik. Bu transferle takım içindeki rekabetin artacağını düşünüyoruz. Yeni kurulan ancak çabuk kaynaşan ve uyum sorununu kısa sürede aşan bir ekip olduk. Buculjevic’in transferi kadro derinliğini de arttırdı. İlk antrenmanına çıkan Buculjevic’in takım arkadaşlarıyla çabuk kaynaşması bizleri ve teknik heyeti memnun etti."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti
Gündem

Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadın taciz anını paylaşıp isyan etti

Eşinin amcası tarafından tehdit ve taciz edildiğini söyleyen 22 yaşındaki Gökçen Ocak, şahsın kendisine cinsel organını gösterdiği anları pa..
Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?
Gündem

Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını..
Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler
Dünya

Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere bağlı sözde mahkeme, Suudi Arabistan'a yardım etmek ile suçlanan 109 hükümet yetkilisi ile asker hakk..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı