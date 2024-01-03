Altaylı’yı kudurtan video

Video aynen şu şekilde;

Sunucu: Salaksın

Fatih Altaylı: Evet salağım

Sunucu: Evet

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Altaylı: Tabi salağım

Sunucu: Şehitlerimiz ve on binlerce masum sivilin katledildiği Gazze için yapılan yürüyüşe katılan adama atılan yumruğu savunup eline sağlık diyecek kadar salak mısın? Kelimeyi tevhid bayrağının anlamını bilmeyen sen, sadece 3 saat süren iradenle sinirlenip 'eline sağlık' tweetini atıp silen sen. Sinirlendin mi sen! Fitnecilik yaparak güya Cumhuriyeti savunan Fatih Altaylı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kelime-i Tevhid bayrağının önünde bu vatanı kurtardığını galiba bilmiyor. Fatih Altaylı haddini de bilmiyor. Bu adam neyi biliyor? Körpe beyinlerin aklına fesat karıştırmayı biliyor. Soyunduğun sözde gazetecilik rolünü edepsizce yürümeye and içtiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Malum bu ülkenin boş adama da ihtiyacı var. Fakat her masaya atlarken es geçtiğim bir yer var. Borçlar toplanıyor."