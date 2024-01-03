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Sosyal Medya Altaylı’yı kudurtan video
Sosyal Medya

Altaylı’yı kudurtan video

Yeniakit Publisher
2024-01-03 13:46:00 - 2024-01-03 13:54:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral’ın paylaştığı bir video Fatih Altaylı ve CHP’lileri kudurttu.

Video aynen şu şekilde;

Sunucu: Salaksın

Fatih Altaylı: Evet salağım

Sunucu: Evet
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Altaylı: Tabi salağım

Sunucu: Şehitlerimiz ve on binlerce masum sivilin katledildiği Gazze için yapılan yürüyüşe katılan adama atılan yumruğu savunup eline sağlık diyecek kadar salak mısın? Kelimeyi tevhid bayrağının anlamını bilmeyen sen, sadece 3 saat süren iradenle sinirlenip 'eline sağlık' tweetini atıp silen sen. Sinirlendin mi sen! Fitnecilik yaparak güya Cumhuriyeti savunan Fatih Altaylı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kelime-i Tevhid bayrağının önünde bu vatanı kurtardığını galiba bilmiyor. Fatih Altaylı haddini de bilmiyor. Bu adam neyi biliyor? Körpe beyinlerin aklına fesat karıştırmayı biliyor. Soyunduğun sözde gazetecilik rolünü edepsizce yürümeye and içtiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Malum bu ülkenin boş adama da ihtiyacı var. Fakat her masaya atlarken es geçtiğim bir yer var. Borçlar toplanıyor."

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