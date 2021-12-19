Altaylı'nın yazısını hangi kafayla kurguladığı belli oldu! Rakı sofrasında memleketi kurtardılar (!)

Faizsiz ekonomi modeliyle devrim yapmaya çalışan Türkiye kritik bir eşikten geçerken, memleket muhalifi kemalistlerin felaket tellallığı pes dedirten noktalara ulaştı. Ülkesine destek vermek yerine faiz lobilerinin sözcülüğüne soyunanlar, her fırsatta Türkiye'yi hedef göstererek algı dolu açıklamalara imza atıyor.

Son olarak 28 Şubatçı Fatih Altaylı da ülkenin ekonomik durumunu kendince eleştirdi. Altaylı'nın rakı sofrasında yaptığı muhabbeti köşesine taşıması, yazısını hangi kafayla uydurduğunu da gözler önüne serdi.

Altaylı'nın HaberTürk'teki yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Türkiye’nin yüksek teknoloji ve bilgi üreten firmalarından birinin patronu aradı.

“Bana iki kadeh rakı ısmarlar mısın?” diye sordu.

“Emrin olur” diyerek akşam kendimizi bir meyhaneye attık.

Çok eski dostumdur.

Hiç bu kadar moralsiz görmemiştim kendisini.

Nedenini sordum.

“Haklısın. Keyfim yok. Bu yüzden bana rakı ısmarla dedim. Çok üzülüyorum” dedi.

Anlattı.

“Biliyorsun Türkiye’nin en parlak beyinlerini işe alıyoruz. Türkiye’nin en fazla patent üreten şirketlerinden biriyiz. Zannederim master ve doktoralı çalışan sayısı en yüksek şirketiz. Ortalama maaş skalamız da Türkiye’nin çok çok üzerinde. Yurt dışına oyun harici IT teknolojisi ve mobil teknoloji satışında da çok iyi durumdayız. Çin’le rekabet edebilen ender şirketlerden biriyiz.”

“Yani durumunuz iyi. Niye bu kadar canın sıkkın?”

“Canım sıkkın çünkü artık eleman kaybına çare bulamaz olduk.”

“İyi maaş veriyoruz diyorsun.”

“Doğru hala iyi maaş vermeye çalışıyoruz ama yolun sonundayız. Maaş versek de umut veremiyoruz. Ayrıca iyi maaş da veremez hale geliyoruz. Bizdeki beyin gücü çok iyi ve bunu dünya alem biliyor. Şimdi müthiş bir saldırı altındayız. Her gün en az iki üç elemanı kaybediyoruz. Kimi toptan yurt dışına gidiyor, kimi ayrılıp yabancı firma için Türkiye’den çalışmaya başlıyor. ABD’de Mc Donald's çalışanı 3 bin dolar almaya başlamış. Bizim parlak gençlere yılda 100-150 bin dolar veriyorlar. Kurlar böyle olunca bu parayı biz veremiyoruz. Hepsi gidiyor. Bu sadece bizde değil, bilgi veya beceri gerektiren tüm sektörlerde böyle. Yakında burada kimse kalmaz.”

Yani anlayacağınız sadece tıp doktorları değil kaybettiğimiz.

Giderek parlak olan her şeyi kaybediyoruz.

Bunun adına da politika diyoruz.