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Altaylı'dan Oktar'a: Bir daha bana yazayım deme!

Gazeteci Fatih Altaylı, suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın sürekli kendisine mektup yazdığını belirterek, "O kirli ellerden çıkan kağıda dokunmuyorum bile haberin olsun." ifadesini kullandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:29
Altaylı'dan Oktar'a: Bir daha bana yazayım deme!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, kendisine sürekli suçsuz olduğu yönünde mektup yazdığını belirtti. Altaylı, "Bana mektup yazma!" diye seslendiği Oktar'a, "O kirli ellerden çıkan kağıda dokunmuyorum bile haberin olsun." dedi. 

İşte Altaylı'nun bugünkü yazısının ilgili bölümü: 

Adnan Oktar cezaevinden mektup yazarak “Ben masumum, size karşı yapılan her şeyi Fırat Develioğlu yaptı. Benim haberim yoktu” diyor.

Bak Adnan Oktar.

(...)

Senin ve çetenin ne olduğunu 1990’ların başından beri takip eden ve yazan, çizen yargıya taşıyan ben yemem.

Bana bir daha mektup falan yazayım deme.

O kirli ellerden çıkan kağıda dokunmuyorum bile haberin olsun.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 16:29
  1. Adnan Oktar
  2. Fatih Altaylı
  3. Mektup
  4. Habertürk

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