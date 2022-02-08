Altaylı zıvanadan çıktı: Amcalara neresini göstereceğini...

Katıldığı bir canlı yayında, "Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım" ifadelerini kullandığı için malum çevrenin lincine uğrayan Doç. Dr. Oytun Erbaş'a AK Parti hazımsızı Fatih Altaylı da saldırdı. Erbaş'ı kendisinin meşhur ettiğini savunan Altaylı, "Bence yeniden gündeme gelebilmek, gazetelerde, sosyal medyada yeniden görünebilmek için bundan sonra amcalara neresini göstereceğini şimdiden düşünmelidir" gibi pespaye ifadelerle cibiliyetinin gereğini yerine getirdi. İşte AK Parti düşmanlığı gözlerini kör eden Altaylı'nın Habertürk'teki o rezil yazısı:

"Hayretle izliyorum.

Akademisyen Oytun Erbaş (...) biraz daha beğeni alabilmek için (...) yalanlarla dolu saçma sapan ama dikkat çekmesi kaçınılmaz olan bir açıklama yaptı.

Zekiydi.

Medyanın büyük bölümü iktidar yanlısı olduğu için, iktidara selam çakarak yeniden medyatik olabileceğini düşündü.

Sözlerin doğruluğunun bir önemi yoktu.

Önemli olan dikkat çekmekti.

Ve çekti.

1 hafta 10 günlüğüne yeniden popüler oldu.

Şimdi büyük ihtimalle keyfi çok yerindedir.

Bu yazı bile onu çok mesut edecektir.

Ama bu da gelip geçicidir.

Yine unutulacaktır.

Bence yeniden gündeme gelebilmek, gazetelerde, sosyal medyada yeniden görünebilmek için bundan sonra amcalara neresini göstereceğini şimdiden düşünmelidir."