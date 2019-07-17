0553 313 94 23

Altaylı ‘yardakçılık’ çıtasını yükseltti!.. İmamoğlu’na akıl verdi, Baraçlı’yı görmezden geldi

İBB eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın, CHP’li İmamoğlu’nun “maaş” iddialarını yalanlamasına rağmen, Fatih Altaylı aynı yalanı sürdürdü. İmamoğlu’na akıl veren Altaylı, Baraçlı’nın açıklamalarını görmezden geldi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:01
Altaylı ‘yardakçılık’ çıtasını yükseltti!.. İmamoğlu’na akıl verdi, Baraçlı’yı görmezden geldi

 yeniakit.com.tr  CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Genel sekreter ve yardımcıları şu anda İBB'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Biz, oraya yönetim atayamıyoruz. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar.” şeklindeki açıklamasıyla Hayri Baraçlı’yı hedef göstermişti.

İBB eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’ysa, yaptığı açıklamayla başta İmamoğlu olmak üzere CHP’lilere hukuk dersi vermişti. Baraçlı, “İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra öğretim üyeliği görevime geri döndüm. Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve yönetim kurulu başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır.” açıklamasında bulunmuştu.

Aynı yalanı sürdürdü

Hayri Baraçlı’nın açıklamasının ardından gerçekler ortaya çıktığı halde, İmamoğlu’na yaranmaya çalışan kesim aynı söylemi sürdürüyor. Son olarak HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “belediyeden istifa eden yöneticilerin, şirketlerde göreve devam ettiği” yalanını utanmadan dile getirdi. Altaylı, bugünkü yazısında İmamoğlu’nun belediye iştiraklerinden sürekli şikayetçi olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na buradan bir tavsiyede bulunmuştum bir süre önce. ‘Belediye iştiraklerini kapatmazsanız, başarılı olamazsınız’ demiştim. Bakıyorum da sürekli şikayet halinde. Çünkü Belediye’den istifa eden eski belediye yöneticileri, bu şirketlerdeki görevlerini aynen sürdürüyorlar.” diyen Fatih Altaylı, “Çünkü belediyenin bir kıymeti yok.  Asıl iş oralarda dönüyor.” diye yazdı.

Altaylu şu ifadeleri kullandı:

Binlerce kadro orada.

Rant oradan dağıtılıyor. İhaleler oralardan veriliyor.

Kaynaklar oralardan aktarılıyor.

AK Parti için çalışan kadrolar oralarda besleniyor.

Başarılı olmak isteyen bir belediye başkanının, belediyeyi gerçekten kontrol etmek isteyen bir belediye başkanının yapması gereken ilk iş bu belediye iştiraklerinin kapısına kilit vurmak.

Aksi takdirde belediyeye hakim olması mümkün değil.

Çünkü ne oralardaki kadrolara dokunabilir ne oradaki yönetimlere hakim olabilir.

Olamadığı sürece de ne oradaki müthiş israfı ve rant dağıtımını engelleyebilir ne verdiği sözleri tutabilir.

Tüm bu iştirakler kapatılmalı.

Rant kapıları kilitlenmeli.

Zaten tüm bu iştiraklerin yaptığı işleri yapabilecek şube müdürlükleri belediye çatısı altında mevcut.

İmamoğlu yardakçılığını abarttı

28 Şubatçı Altaylı, İmamoğlu’na destek olma konusunda Sözcü’ye bile taş çıkarttı. İmamoğlu seçim sürecinde birçok medya patronunu tehdit etmişti, bunlardan birisi de HaberTürk’ün patronu Turgay Ciner’di. Altaylı, kendi patronu olan Ciner’i tehdit eden İmamoğlu’na, “Dün medyaya çattınız. Haksızsınız diyemem.” ifadeleriyle destek vermişti.

Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:01
  1. İstanbul
  2. Fatih Altaylı
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Hayri Baraçlı
  5. İBB

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş27 dk önce
    Görevleri sona ermiş gibi görünmüyor nedense. Tüm kayıtlarda o kişiler hala o iştiraklerin başında görünüyorlar. Yani maaşları yatmaya devam ediyor ve yardımcıları onların emriyle alavere dalavere işlerine devam ediyor. Genel kurullar yapılmadıkça bu durum böyle devam edecek. Uzatabildikleri kadar uzatsınlar diye de Genel kurul toplantılarını en son yasal süreye kadar uzatmışlar.
  • Eren Eren 43 dk önce
    Bu şerefsiz Altaylı’nın fetöden sorgulanması gerekiyor. 28 Şubat sürecinde yaptıkları unutulmasın. Bu Haçlı uşağının hainlikleri yanına kar kalmamalı
  • ayşe gülayşe gül43 dk önce
    sözleri zehir dolu hep. ne kadar yandaşlık yapsa da chp ye ,nasıl olsa ak partiden birileri ya programına katılır ya da dış geziye götürüyor. ne kadar gereksiz bir adam bu. istanbulun bütün güzelliklerinin bunlar tadını çıkarıyor hala israf varrrr ,yolsuzluk varrr diye bağıırıyorlar. çiçek gibi olmuş istanbul bay müdafa hiç çalışmasa olanlar yeter.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Seyir halindeki pick-up alev aldı
  1. Seyir halindeki pick-up alev aldı
  2. Irak'tan silahlı saldırıya ilişkin..
  3. A Milli Kadın Voleybol Takımı kampa..
  4. Sosyal medya hesapları yeniden çöktü!
  5. Gazeteci Yazar Özışık 15 Temmuz’da..
  6. Irak Dışişleri Bakanlığından saldırıya..
  7. FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
  8. İltihaplı eklem romatizması: Romatoid..
  9. Patoloji taban puanları ve başarı..
  10. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
  11. İsmail Çolak'a FETÖ'den 5 yıl hapis..
  12. Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin..
  13. İnternet üzerinden bilet alıp 48..
  14. Valilik duyurdu! Hakkari'de 30 günlük..
  15. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yola..
  16. Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi
  17. Bayburt Taşı tescillendi
  18. Başkan Köse 100 günde yaptığı..
  19. Sulama kanalına giren çocuk öldü
  20. Tamamen doğal ev yapımı zemin..
  21. Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
  22. 14 yaşındaki çocugun kullandığı..
  23. Bingöl’de trafik değerlendirme..
  24. Avrupalı gençler Samsun’da
  25. Gemlik’te Çarşı Deresi artık temiz..
  26. İsmail Çolak davasında karar verildi
  27. Fatsa’da "Önce Yaya" uygulaması
  28. İtalyan polisi ve FBI'dan mafyaya..
  29. Erbil’de Türk diplomatlara uzun..
  30. FETÖ’nün mahrem yapılanmasından aranan..
Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

Günün Karikatürü

17 Temmuz 2019
Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda