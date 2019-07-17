Altaylı ‘yardakçılık’ çıtasını yükseltti!.. İmamoğlu’na akıl verdi, Baraçlı’yı görmezden geldi

yeniakit.com.tr CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Genel sekreter ve yardımcıları şu anda İBB'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Biz, oraya yönetim atayamıyoruz. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar.” şeklindeki açıklamasıyla Hayri Baraçlı’yı hedef göstermişti.

İBB eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’ysa, yaptığı açıklamayla başta İmamoğlu olmak üzere CHP’lilere hukuk dersi vermişti. Baraçlı, “İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra öğretim üyeliği görevime geri döndüm. Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve yönetim kurulu başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır.” açıklamasında bulunmuştu.

Aynı yalanı sürdürdü

Hayri Baraçlı’nın açıklamasının ardından gerçekler ortaya çıktığı halde, İmamoğlu’na yaranmaya çalışan kesim aynı söylemi sürdürüyor. Son olarak HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “belediyeden istifa eden yöneticilerin, şirketlerde göreve devam ettiği” yalanını utanmadan dile getirdi. Altaylı, bugünkü yazısında İmamoğlu’nun belediye iştiraklerinden sürekli şikayetçi olduğunu söyledi.

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na buradan bir tavsiyede bulunmuştum bir süre önce. ‘Belediye iştiraklerini kapatmazsanız, başarılı olamazsınız’ demiştim. Bakıyorum da sürekli şikayet halinde. Çünkü Belediye’den istifa eden eski belediye yöneticileri, bu şirketlerdeki görevlerini aynen sürdürüyorlar.” diyen Fatih Altaylı, “Çünkü belediyenin bir kıymeti yok. Asıl iş oralarda dönüyor.” diye yazdı.

Altaylu şu ifadeleri kullandı:

“Binlerce kadro orada.

Rant oradan dağıtılıyor. İhaleler oralardan veriliyor.

Kaynaklar oralardan aktarılıyor.

AK Parti için çalışan kadrolar oralarda besleniyor.

Başarılı olmak isteyen bir belediye başkanının, belediyeyi gerçekten kontrol etmek isteyen bir belediye başkanının yapması gereken ilk iş bu belediye iştiraklerinin kapısına kilit vurmak.

Aksi takdirde belediyeye hakim olması mümkün değil.

Çünkü ne oralardaki kadrolara dokunabilir ne oradaki yönetimlere hakim olabilir.

Olamadığı sürece de ne oradaki müthiş israfı ve rant dağıtımını engelleyebilir ne verdiği sözleri tutabilir.

Tüm bu iştirakler kapatılmalı.

Rant kapıları kilitlenmeli.

Zaten tüm bu iştiraklerin yaptığı işleri yapabilecek şube müdürlükleri belediye çatısı altında mevcut.”

İmamoğlu yardakçılığını abarttı

28 Şubatçı Altaylı, İmamoğlu’na destek olma konusunda Sözcü’ye bile taş çıkarttı. İmamoğlu seçim sürecinde birçok medya patronunu tehdit etmişti, bunlardan birisi de HaberTürk’ün patronu Turgay Ciner’di. Altaylı, kendi patronu olan Ciner’i tehdit eden İmamoğlu’na, “Dün medyaya çattınız. Haksızsınız diyemem.” ifadeleriyle destek vermişti.

Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"