Altaylı ile Kılıçdaroğlu arasındaki polemik büyüyor! Kalemini satan onursuz gazeteci… Eşeği bağlasan daha fazla oy alır

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini istifaya çağıranlara tepki göstermesine ilişkin, "Haklı olduğu tek bir yer var. Bazı eleştirmenler, ki aralarında ben de olabilirim, haddimizi az veya çok aşmış olabiliriz. Benim benzetmelerim yanlış anlaşılmış olabilir. 'Eşeği bağlasan hiçbir şey yapmasa daha fazla oy alırdı' demeye getirdim mesela. Ya da 'Saksıyı koysan aynı oyu alırdı' dedim. Kızdılar. Bana göre burada hakaret yoktu. Alınan, terbiyesizlik diyen var ise özür dilerim. İyi de haksız mıyım!" dedi.

Altaylı, muhalefetin eski seçimlerdeki adaylarının da HDP'nin oyu ile birlikte yüzde 47-48 bandında oy aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"12 seçim üst üste başarısız olmuş bir parti yönetiminin değişmesini istemek, seçim kaybetmeyi göbek adı yapmış bir liderden artık bırakmasını istemek suç mu! Herkes başarısızlığı başarı diye yutmak zorunda mı! Peki diyelim ve kabul edelim ki, biz terbiyesiziz. Terbiyesiz olmak haksız olmak anlamına gelmiyor ki!"

Altaylı, Kılıçdaroğlu'na, "Senin beceriksizliğin, bizim yaşamımızı hatta çocuklarımızın geleceğini etkiliyor" dedi.

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Seçim öncesi adaylığını eleştirmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Gizli AK Partili", Habertürk'e ise "Alo Holding" dediğini belirten Altaylı, "Bu tavır çok mu terbiyeli? İftiradan, karalamadan daha büyük terbiyesizlik var mı! Bugün ben de, iftira attığı medya da tarafsız ve bağımsız olma çabasının bedelini ödüyor. Öderim, hiç umurum olmaz. Peki kendileri niye bedel ödemek istemiyor. Böyle bir tavrın adı 'Asalaklık' değil midir!" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında, “Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir” demişti.

Bakalım bu polemik nereye kadar devam edecek?