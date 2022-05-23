Altaylı, Cem Yılmaz'a destek olmak için çok fena saçmalamış

Mevlüt Tezel, Cem Yılmaz'ın ergen komedisi dizisi 'Erşan Kuneri'yi eleştirenlerin hedef tahtasına oturtulmasına anlam veremediğini belirtti. "Diziyi beğenmeyenin fikren dövüldüğüne, aşağılandığına da ilk defa şahit oldum" ifadelerini kullanan Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ne Cem Yılmaz'mış arkadaş. Ergen komedisi 'Erşan Kuneri' dizisi gündemden düşmüyor. İzleyici yaşadığı hayal kırıklığını paylaştıkça daha çok tartışılıyor. Ee reklamın kötüsü olmaz!

Çok da abartamamak lazım. İzler geçersin, beğenmeyen de bir daha izlemez. Ama diziyi beğenmeyenin fikren dövüldüğüne, aşağılandığına da ilk defa şahit oldum.

Yok, Cem Yılmaz çok zekiymiş de biz anlamıyormuşuz. Yok, çok emek, para harcamış, "O peruğun, dekorun fiyatını bil de öyle konuş"!

Feyyaz Yiğit'in Cem Yılmaz'la karşılaştırılması için bile 40 fırın ekmek yemen gerekiyormuş. Hele Cem Yılmaz'ın kanka oyuncu kadrosunun diziye makul eleştiri getirenlerle dalga geçmeleri, kibirli tweet'ler atmaları yok mu? Vallahi okurken utandım, sıkıldım.

Asıl büyük bomba; herkese yargı dağıtmasıyla meşhur Fatih Altaylı'nın izleyicinin, özellikle de gazetecilerin 'Erşan Kuneri'yi beğenmemesinin nedeni Cem Yılmaz'ı kıskanmaları diye yazmasıydı.

Şöyle yazdı Altaylı; "İtiraf edin. Güzel evlerde oturuyor, en güzel otomobillerle fotoğrafları çıkıyor, en popüler kadınlarla beraber oluyor... Haliyle kıskanılıyor. Emin olun en çok da eleştirmenler, gazeteciler, yazarlar kıskanıyor. Çünkü aynı şeylere onlar da sahip olmak istiyor ama olmuyor. Olmayınca 'Cem kötü' oluyor."

Hiç güleceğim yoktu. Eleştirmenler itiraf edin! En popüler kızlarla gezdiği için Cem Yılmaz'ı kötülüyorsunuz! Ha ha ha...

Altaylı'nın mantığıyla hareket edersek Leonardo DiCaprio, Brad Pitt'in ve daha nice ünlü Hollywood yıldızının dönem dönem oynadığı vasat filmleri de kıskandığımız için beğenmiyoruz o halde! Bu nasıl bir mantıktır?

Cem Yılmaz'ın (...) her yeni işini beğenmek zorunda mıyız? Kime sorsanız, sıradan, sade vatandaş da beğenmemiş diziyi! Herkes mi Cem Yılmaz'ı kıskanıyor?

Özetle Fatih Altaylı, Cem Yılmaz'a destek olmak için büyük saçmalamış. Milyonlarca insanı kıskanç ilan etmiş. İnsanın babası yazmaz böyle destek yazısı! (...)"