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Spor Altay'ın yeni transferlerinden Tolga Ünlü: "Başarı sadece kaliteli futbolcularla olmuyor"
Spor

Altay'ın yeni transferlerinden Tolga Ünlü: "Başarı sadece kaliteli futbolcularla olmuyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:06:47 -
Altay'ın yeni transferlerinden Tolga Ünlü: "Başarı sadece kaliteli futbolcularla olmuyor"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Akhisarspor'dan transfer ettiği Tolga Ünlü, başarının sadece kaliteli futbolcularla yakalanmadığını, iyi bir takım olmaları gerektiğini söyledi.

Tolga Ünlü, kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra futbolcuların yüzde yüz performans gösteremediğini kaydetti.

Altay'ın çok köklü bir kulüp olduğunu, Süper Lig'de uzun yıllar mücadele ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilediğini hatırlatan Tolga Ünlü, ancak tekrar tırmanışa geçerek büyüklüğünü gösterdiğini vurguladı.

Takıma bu sezon çok iyi takviyelerin yapıldığını belirten Tolga Ünlü, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen seneki arkadaşlarla birlikte çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Başarı sadece kaliteli futbolcularla olmuyor, aile ortamı oluşturmamız, iyi bir hava yakalamamız gerekiyor. Hepimiz kenetlendiğimizde Süper Lig'e çıkabileceğimize inanıyorum. İnşallah pandemi dönemi uzun sürmez ve taraftarlarımız maça gelir. Onların desteği bizim için çok farklı. Altay taraftarının da desteğiyle, yeni stadımızda inşallah Süper Lig'e çıkarız."


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