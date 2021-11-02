  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Altay'da kırık yok ama...
Spor

Altay'da kırık yok ama...

Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncularından olan kalenin tek sahibi Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Konyaspor maçında sakatlanan başarılı eldivenin omzunda kırık olmamasına rağmen sakatlığının en az 3 ay olacağı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 13:41:00 - 2021-11-02 13:44:47
Altay'da kırık yok ama...

Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncularından olan kalenin tek sahibi Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Konyaspor maçında sakatlanan başarılı eldivenin omzunda kırık olmamasına rağmen sakatlığının en az 3 ay olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaşadığı şanssız sakatlıklara eklenen son isim kaleci Altay Bayındır oldu. Konyasporlu Serdar Gürler ile çarpışan Altay'ın kolunda kırık bulunmamasına rağmen başına gelen sakatlık onu en az 3 ay sahalardan uzak tutacak.

Sakatlık sonrası Altay Bayındır'ın omuzunda kemikleri bağlayan bağ yırtıldı ve acromion kemiği hareket etmeye başladı. Ameliyat edilen genç kalecinin bağı tekrar yapıştırıldı ve kemik sabitlendi.

Altay'ın yokluğunda Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin kalesi Berke Özer'e emanet edilecek.

Yine Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe kaptanlarından Luis Gustavo'nun bicepsinde 2. derece yırtık bulunuyor. Brezilyalı oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve milli aradan sonraki Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtiliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Royal Antwerp ile Bosuil Stadyumu'nda karşılaşacak Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı yaşanıyor. Altay Bayındır ve Luis Gustavo'nun yanı sıra Enner Valencia, Serdar Aziz ve Mesut Özil sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun, Burak Kapacak ve Crespo Avrupa listesinde yer almadığı kadroda bulunmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyasi artık Pompeo'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı!
Dünya

Siyasi artık Pompeo'dan Biden'a skandal Türkiye çağrısı!

Donald Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Mike Pompoe, Türkiye'ye F-16 satışının, S-400'ler sebebiyle uygulanan CAATSA ..
Pentagon'dan flaş 'F-35' açıklaması! Türkiye ile yapılan görüşme...
Siyaset

Pentagon'dan flaş 'F-35' açıklaması! Türkiye ile yapılan görüşme...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD ile Türkiye savunma yetkilileri arasında F-35 programına ilişkin Ankara'da yapılan ..
Millete dayatılan projeyi böyle tanımladı: Bu bir sıfırlama inkılabıdır!
Aktüel

Millete dayatılan projeyi böyle tanımladı: Bu bir sıfırlama inkılabıdır!

​Harf inkılabı ile ilgili görüşlerini dile getiren Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan, harf inkılabının, Türkiye’de bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay