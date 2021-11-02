Altay'da kırık yok ama...

Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncularından olan kalenin tek sahibi Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Konyaspor maçında sakatlanan başarılı eldivenin omzunda kırık olmamasına rağmen sakatlığının en az 3 ay olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin sezon başından beri yaşadığı şanssız sakatlıklara eklenen son isim kaleci Altay Bayındır oldu. Konyasporlu Serdar Gürler ile çarpışan Altay'ın kolunda kırık bulunmamasına rağmen başına gelen sakatlık onu en az 3 ay sahalardan uzak tutacak.

Sakatlık sonrası Altay Bayındır'ın omuzunda kemikleri bağlayan bağ yırtıldı ve acromion kemiği hareket etmeye başladı. Ameliyat edilen genç kalecinin bağı tekrar yapıştırıldı ve kemik sabitlendi.

Altay'ın yokluğunda Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin kalesi Berke Özer'e emanet edilecek.

Yine Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe kaptanlarından Luis Gustavo'nun bicepsinde 2. derece yırtık bulunuyor. Brezilyalı oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ve milli aradan sonraki Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği belirtiliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Royal Antwerp ile Bosuil Stadyumu'nda karşılaşacak Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı yaşanıyor. Altay Bayındır ve Luis Gustavo'nun yanı sıra Enner Valencia, Serdar Aziz ve Mesut Özil sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun, Burak Kapacak ve Crespo Avrupa listesinde yer almadığı kadroda bulunmuyor.