Altay'a Mert Nobre de çare olamadı
Süper Lig'in 21. haftasında Altay yeni hocası Mert Nobre ile çıktığı maçta Alanyaspor'a evinde 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 14 maça çıkardı. Konuk ekip ise 4 maç sonra kazandı.
Süper Lig'in 21. haftasında Altay yeni hocası Mert Nobre ile çıktığı maçta Alanyaspor'a evinde 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 14 maça çıkardı. Konuk ekip ise 4 maç sonra kazandı.
7. haftada Beşiktaş'ı 2-1 yendikten sonra bir daha galip gelemeyen Altay, Mustafa Denizli ile yolları ayırmanın ardından çıktığı ilk maçta da yenildi. Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-0 kaybeden Altay'ta galibiyetsizlik serisi 14 maça çıktı. Yeni teknik direktör Mert Nobre de böyece siyah beyazlılardaki görevine yenilgiyle başlamış oldu. Alanya ise, Francesco Farioli yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan maçta Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Emre Akbaba ve 81. dakikada Oğuz Aydın kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 32'ye yükseltirken, Altay 18 puanda kaldı.