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Spor Altay'a bir kötü haber de futbolcusundan
Spor

Altay'a bir kötü haber de futbolcusundan

Ligde çok kötü günler geçiren İzmir ekibi Altay'a bir kötü haber de futbolcusundan geldi. Altay'da kadroya giremeyen 32 yaşındaki savunmacı Gençer Cansev, 4 milyon TL'lik alacağını tahsil etmek için kulübü mahkemeye verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 16:16:00 -
Altay'a bir kötü haber de futbolcusundan

 

Altay'da kadroya giremeyen 32 yaşındaki savunmacı Gençer Cansev, 4 milyon TL'lik alacağını tahsil etmek için kulübü mahkemeye verdi.

Süper Lig’de son olarak deplasmanda Giresunspor’a 3-1 yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkaran Altay’a Gençer Cansev’den şok haber geldi. Bu sezon kadroya giremeyen 32 yaşındaki stoperin alacakları nedeniyle federasyona gittiği ve tek taraflı sözleşme fesih hakkı kazandığı bildirildi.

Gençer’in Altay’dan yaklaşık 4 milyon TL alacağı olduğu ifade edilirken, futbolcunun bu bedeli mahkeme yoluyla tahsil etme yoluna gittiği vurgulandı.

Altay’a 2018-2019 sezonunda transfer olan deneyimli oyuncu, 2 sezondur forma şansı bulamadı.

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