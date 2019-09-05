Altay ve antrenör Alkan Birlik, Türkiye Ümit Milli Takım kadrosunda Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay ve U19 takımı kaleci antrenörü Alkan Birlik, Türkiye Ümit Milli Takımı’nda beraber görev yapıyor.

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay ve U19 takımı kaleci antrenörü Alkan Birlik, Türkiye Ümit Milli Takımı’nda beraber görev yapıyor.

Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır, 2021 Avrupa Kupası Grup Eleme maçları için Türkiye Ümit Milli Takım kadrosunda yer alırken, sarı-lacivertlilerin U19 kaleci antrenörü Alkan Birlik ile birlikte milli kadroda görev alacak.

Alkan Birlik’in çalıştırdığı milli takımda, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, cuma günü İngiltere’yle Kocaeli’nde oynanacak 2021 Avrupa Kupası Grup Eleme maçında Ümit Millilerin kalesini koruyacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.