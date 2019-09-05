Altay ve antrenör Alkan Birlik, Türkiye Ümit Milli Takım kadrosunda
Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay ve U19 takımı kaleci antrenörü Alkan Birlik, Türkiye Ümit Milli Takımı’nda beraber görev yapıyor.05 Eylül 2019 Perşembe 14:30
Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay ve U19 takımı kaleci antrenörü Alkan Birlik, Türkiye Ümit Milli Takımı’nda beraber görev yapıyor.
Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır, 2021 Avrupa Kupası Grup Eleme maçları için Türkiye Ümit Milli Takım kadrosunda yer alırken, sarı-lacivertlilerin U19 kaleci antrenörü Alkan Birlik ile birlikte milli kadroda görev alacak.
Alkan Birlik’in çalıştırdığı milli takımda, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, cuma günü İngiltere’yle Kocaeli’nde oynanacak 2021 Avrupa Kupası Grup Eleme maçında Ümit Millilerin kalesini koruyacak.
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