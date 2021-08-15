  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı: Kayıpların acısı bizi birleştiriyor

Cemevine saldırıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama

Yalanlar üzerinden mülteciler hedef gösterilmeye devam ediliyor: Şırnak’ta ambulans kaçıran Suriyeli değil, Siirtli çıktı!

AVM'ler sözde iflas ediyordu! Ciroları rekor kırıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki: Şiddetle kınıyorum

Sel mağduru en çok zararı neyin verdiğini anlattı: S-400 füzeleri gibi geldi!

Prof.Dr.Mehmet Görmez’den Altındağ açıklaması: Müslüman, kendisine sığınanın emniyet bulduğu kimsedir

O ülkede yolcu otobüsüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Aşağılık vicdansızlar! Bu günahsız çocuğun suçu neydi? Altındağ’da yaralanan Suriyeli çocuk: “Beni öldürmeyin”

Taliban durdurulamıyor! Kritik şehri ele geçirdiler
ABD'den flaş Afganistan kararı! Harekete geçtiler
Bir sel haberi de Kars'tan! 40 ev kullanılamaz hale geldi
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Real Madrid Alaves'i gole boğdu
Spor Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz
Spor

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz

Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 09:03:00 -
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz

Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzun bir aradan sonra döndükleri Süper Lig'e hem sonuç hem de futbolla iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Galibiyetin mutluluğunu buruk olarak yaşadıklarını bildiren Denizli, "Ülkemizin uzun süreden beri yaşadığı talihsizlikler orman yangınları, Karadeniz'de sel felaketi ve bugün de hem bizim vatandaşlarımızın hem de bize yardımcı olmaya çalışan Rus vatandaşların bulunduğu uçağın düşmesi bu sevincimizi buruklaştırıyor." dedi.

Denizli, Altay'ın uzun yıllar sonra döndüğü ligde ortaya koyduğu futbol ve sonucun kendisini mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Skordan daha önemlisi takımın istekli olması, rakibe uyguladığımız baskı, rakibimizi hataya mecbur bıraktık. Aramıza katılan yeni arkadaşlarla birlikte tahminimden önce bir takım görüntüsü verdik. Bu bizim için son derece sevindirici. Bugün aramızda görev yapmayan birkaç yeni transferimiz var, lisansları yetişmedi. Takım içindeki rekabet devam edecek. İnşallah bu rekabet takımın çıkışıyla paralellik gösterir. Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Bunun için hem kaliteye hem fizik gücüne sahibiz."

Aralarına yeni katılan oyuncular için Süper Lig'e çıktıkları 27 Mayıs'tan bu yana çalıştıklarını kaydeden Denizli, "Galip olduğumuz dakikalarda maçın geç başlatmamız beni rahatsız etti. Bu anlarda kazanılacak 10-15 saniyeye ihtiyacımız yok." diye konuştu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Lige iyi başlamak isterdik

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Lige iyi başlamak isterdik." dedi.

Koşukavak, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, ligin ilk maçlarında konsantrasyon sağlamanın zor olduğunu söyledi.

Altay'ın 8. dakikada attığı golün siyah-beyazlı ekibin oyun planını kolaylaştırdığını belirten Koşukavak, "Böyle bir golle geriye düşünce onların bekleyerek hızlı ataklarla çıkma düşüncesi onlara yaradı." dedi.

Koşukavak, geriye düştükten sonra çok pozisyon verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Lige iyi başlamak isterdik. Lige iyi başlamak motivasyon açısından önemli ama iyi bitirmek daha önemli. Maç kazanacağız, kaybedeceğiz. Böyle şeyler olacak. 13 yeni oyuncu ve 3 kiralıktan dönen oyuncumuzla yeni bir takımız. Biraz organize olmak için zamana ihtiyacımız var."

Gelecek haftalarda çok daha iyi bir Kayserispor olacağını kaydeden Koşukavak, "Öyle bir malzememiz var." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay