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Spor

Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:42:14 -
Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdı

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada fikir ayrılıklarının oluştuğu belirtildi.

Bu nedenle Koşukavak ile yolların ayrıldığının vurgulandığı açıklamada, "Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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